Crema de frijol con chile pasilla, la receta perfecta para los días fríos

Ingredientes (4 porciones)

2 tazas de frijol negro cocido (con su caldo)

2 a 3 tazas adicionales de caldo de frijol o de pollo/verduras

2 chiles pasilla secos, sin semillas ni venas

½ cebolla blanca picada

2 dientes de ajo picados

½ cucharadita de comino molido

½ taza de crema (puede ser ácida o crema entera)

2 cucharadas de aceite vegetal o manteca

Sal al gusto

Para servir:

Queso fresco desmoronado

Crema extra

Totopos o tiras de tortilla frita

Cilantro picado (opcional)

Cómo preparar la crema de frijol con chile pasilla

Tostar el chile pasilla

Calienta un comal o sartén a fuego medio y tuesta los chiles pasilla unos segundos por cada lado, solo hasta que suelten aroma. Evita que se quemen para que no amarguen. Retíralos y, si quieres una textura más suave, remójalos 10 minutos en agua caliente.

Hacer el sofrito aromático

En una olla, calienta el aceite o la manteca a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, añade el ajo y cocina un minuto más. Incorpora el comino y mezcla para que perfume el sofrito.

Licuado cremoso

Coloca en la licuadora el frijol cocido con su caldo, los chiles pasilla (remojados y escurridos o solo tostados), el sofrito y 2 tazas de caldo extra. Licúa muy bien hasta obtener una mezcla tersa. Si tu licuadora lo permite, busca que quede lo más fina posible.

Cocer y ajustar textura

Regresa la mezcla licuada a la olla, cocina a fuego medio-bajo y mueve constantemente para que no se pegue. Si está demasiado espesa, agrega más caldo hasta lograr una consistencia de crema, ni muy líquida ni tipo puré. Cuando empiece a hervir suavemente, baja el fuego, añade la ½ taza de crema, mezcla y rectifica sal.

Servir y rematar con textura

Sirve la crema caliente en platos hondos. Termina con queso fresco desmoronado, un hilo de crema, totopos o tiras de tortilla frita para el crujiente, y si lo deseas, cilantro picado y unas gotas de limón.