Lectura1:00 min
Crema de frijol con chile pasilla, la receta perfecta para los días fríos
Esta crema de frijol negro con chile pasilla y un toque de comino es intensa, ahumada y muy cremosa. Se prepara con pocos ingredientes, es económica y se convierte en un plato ideal para las tardes frías.
Cuando llega el frío, el frijol deja de ser solo guarnición y se vuelve protagonista. Convertido en crema, se vuelve sedoso, profundo y reconfortante, sobre todo cuando se acompaña de chile pasilla tostado, ese que huele a tortilla caliente, café y cacao.
Esta crema de frijol con chile pasilla tiene todo para convertirse en protagonista: alimenta, abriga, aprovecha frijoles ya cocidos y se arma en menos de media hora.
El frijol negro aporta proteína y fibra; el chile pasilla suma notas ahumadas sin resultar picante, y la crema le da esa textura aterciopelada que pide cucharadas lentas. Remata con queso fresco, totopos y un chorrito extra de crema, y tienes un plato completo, perfecto para acompañar con tortillas calientes o un buen trozo de pan.
Te puede interesar
Ingredientes (4 porciones)
2 tazas de frijol negro cocido (con su caldo)
2 a 3 tazas adicionales de caldo de frijol o de pollo/verduras
2 chiles pasilla secos, sin semillas ni venas
½ cebolla blanca picada
2 dientes de ajo picados
½ cucharadita de comino molido
½ taza de crema (puede ser ácida o crema entera)
2 cucharadas de aceite vegetal o manteca
Sal al gusto
Para servir:
Queso fresco desmoronado
Crema extra
Totopos o tiras de tortilla frita
Cilantro picado (opcional)
Cómo preparar la crema de frijol con chile pasilla
Tostar el chile pasilla
Calienta un comal o sartén a fuego medio y tuesta los chiles pasilla unos segundos por cada lado, solo hasta que suelten aroma. Evita que se quemen para que no amarguen. Retíralos y, si quieres una textura más suave, remójalos 10 minutos en agua caliente.
Hacer el sofrito aromático
En una olla, calienta el aceite o la manteca a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, añade el ajo y cocina un minuto más. Incorpora el comino y mezcla para que perfume el sofrito.
Licuado cremoso
Coloca en la licuadora el frijol cocido con su caldo, los chiles pasilla (remojados y escurridos o solo tostados), el sofrito y 2 tazas de caldo extra. Licúa muy bien hasta obtener una mezcla tersa. Si tu licuadora lo permite, busca que quede lo más fina posible.
Cocer y ajustar textura
Regresa la mezcla licuada a la olla, cocina a fuego medio-bajo y mueve constantemente para que no se pegue. Si está demasiado espesa, agrega más caldo hasta lograr una consistencia de crema, ni muy líquida ni tipo puré. Cuando empiece a hervir suavemente, baja el fuego, añade la ½ taza de crema, mezcla y rectifica sal.
Servir y rematar con textura
Sirve la crema caliente en platos hondos. Termina con queso fresco desmoronado, un hilo de crema, totopos o tiras de tortilla frita para el crujiente, y si lo deseas, cilantro picado y unas gotas de limón.