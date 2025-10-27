¿Dónde comer en Día de Muertos? Arango presenta “Eterno”, un menú para celebrar la vida

En el corazón de la Ciudad de México, con vistas privilegiadas al Monumento a la Revolución, Arango, cocina de raíces, celebra el Día de Muertos 2025 con una propuesta que combina emoción, técnica y herencia culinaria. Bajo el nombre “Eterno”, el chef Alejandro Cuatepotzo ha diseñado un menú de temporada que honra a quienes ya no están con nosotros, transformando los recuerdos en sabor.

“Queríamos que cada plato fuera una explosión de sabor, que te llegara directo al corazón, como lo hacen los recuerdos de quienes ya no están”, explica Cuatepotzo.

Un menú de raíz y emoción

El menú “Eterno” está construido alrededor de uno de los símbolos más entrañables de la temporada: el pan de muerto, que en Arango se convierte en el hilo conductor de toda la experiencia.

La experiencia inicia con el Cremoso Mestizo, una crema de chicharrón prensado con aguacate y jitomates salteados a las finas hierbas, una pieza que equilibra lo rústico con lo delicado. “El chicharrón es un ingrediente que amo, y aquí lo transformamos en algo terso, ligero pero con carácter. No quisimos irnos por lo típico de otoño, sino por algo más profundo, más inesperado”, detalla el chef.

Como plato fuerte, El Arriero reinterpreta un clásico de las cantinas capitalinas: el tradicional filete arriero. La versión de Cuatepotzo presenta un filete de res choice a las brasas, acompañado de jus de mostaza y tomillo, cebollas bruleé, papitas y chistorra. El resultado es un plato intenso y elegante, una oda al sabor que define la cocina mexicana contemporánea.

ArrieroCortesía

Para cerrar, llega el momento más esperado: el Pan de Muerto, ofrecido en dos versiones: relleno de guayaba glaseado con chocolate blanco o tradicional. Es una ofrenda: un homenaje a la panadería artesanal que caracteriza a Arango y a la esencia misma de la celebración. “En esta ciudad, el pan de muerto se busca, se compara, se recorre. Nosotros quisimos ofrecer una experiencia distinta: no en una panadería, sino como el corazón de un menú especial”, explica Cuatepotzo.

El menú “Eterno” tiene un costo de $900 MXN por persona (servicio no incluido) y ofrece un maridaje opcional de $650 MXN con etiquetas mexicanas seleccionadas especialmente para cada platillo.

Pan de MuertoCortesía

Además de la experiencia gastronómica, Arango rinde homenaje al legado histórico de Doroteo Arango —Pancho Villa—, figura que inspira el nombre y la filosofía del restaurante.

Ubicado en De la República 157, 7º piso, colonia Tabacalera, Arango es uno de los restaurantes más emblemáticos de la capital, gracias a su propuesta de cocina mexicana contemporánea con raíces poblanas.

Este año, el pan de muerto de Arango, en sus dos versiones, también estará disponible en Alesia Mediterráneo, ideal para acompañar el desayuno o el café de la tarde.