Capirotada: la receta de Yuri de Gortari que explica la Cuaresma en México

Hay platillos que solo existen en ciertos momentos del año. La capirotada es uno de ellos. Durante semanas desaparece de las mesas y luego, cuando llega la Cuaresma, vuelve a ocupar un lugar central en las cocinas mexicanas.

Durante el periodo de abstinencia que antecede a la Semana Santa, la tradición católica prohibía el consumo de carne. En ese contexto, muchas cocinas domésticas desarrollaron preparaciones capaces de alimentar y reconfortar utilizando ingredientes accesibles. Así surgió la capirotada, un platillo que convierte el pan duro en un postre aromático gracias al piloncillo, las especias y los frutos secos.

Para el cocinero e investigador Yuri de Gortari, uno de los grandes divulgadores de la cocina tradicional mexicana, la capirotada es una receta que permite leer la historia del país a través de los ingredientes. En sus clases y conferencias solía explicar que cada elemento del plato revela un episodio del mestizaje culinario que se desarrolló en la Nueva España.

El pan de trigo llegó con los españoles en el siglo XVI y pronto se integró en la vida cotidiana de las ciudades novohispanas. El piloncillo, elaborado a partir del jugo de caña concentrado, deriva del azúcar introducida durante el periodo colonial. Las especias como la canela y el clavo llegaron a América a través del comercio con Asia, particularmente por la ruta del Galeón de Manila, que durante más de dos siglos conectó Filipinas con el puerto de Acapulco.

A estos ingredientes se sumaron productos disponibles en las despensas domésticas: frutos secos, cacahuates, queso fresco y plátano macho. El resultado fue una preparación que combina dulce, salado y especiado en una misma cazuela.

Con el tiempo, la capirotada también adquirió interpretaciones simbólicas dentro de la tradición popular: el pan representaba el cuerpo de Cristo, el piloncillo su sangre, los clavos evocaban la crucifixión y la canela la madera de la cruz. Aunque estas asociaciones no aparecen en los primeros recetarios coloniales, forman parte de la narrativa cultural que rodea al platillo.