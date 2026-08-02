Receta de arroz chino casero: el truco para que quede suelto y lleno de sabor

El arroz chino, conocido en China como chǎofàn, literalmente, arroz salteado, no es una receta única, sino una familia de preparaciones que cambia según la región, la casa y los ingredientes disponibles. En México suele servirse con huevo, zanahoria, chícharos, cebollín, salsa de soya, pollo, camarón o cerdo; sin embargo, sus versiones tradicionales pueden incluir jamón, camarones, tofu, vegetales o distintas salsas.

Su historia está vinculada con la cocina de aprovechamiento. La tradición culinaria china encontró en el arroz cocido del día anterior una forma de crear un plato nuevo, caliente y lleno de sabor. Algunos registros sitúan sus primeros antecedentes en la dinastía Sui, entre los años 589 y 618, mientras que el arroz frito de Yangzhou, una de sus versiones más reconocidas, tiene más de mil años de tradición en la provincia de Jiangsu.

Una tradición que nació del aprovechamiento

El arroz recién cocido contiene demasiada humedad y tiende a pegarse en el wok. En cambio, cuando reposa y se enfría, los granos se separan con mayor facilidad y pueden saltearse sin convertirse en una masa. Por eso, el arroz de un día antes no es un accidente: es uno de los secretos principales del plato.

La versión de Yangzhou se reconoce por sus granos sueltos, el uso de huevo, camarón, jamón, chícharos y otros vegetales. La cocina Huaiyang, a la que pertenece, busca cortes precisos, colores definidos y sabores delicados. El resultado debe ser equilibrado: ni demasiado blando ni excesivamente grasoso, con cada grano separado y ligeramente impregnado de salsa.

Arroz chinoFreepik

Con el paso del tiempo, el arroz frito se adaptó a distintas culturas. En Perú se convirtió en arroz chaufa; en Cuba y Puerto Rico existen versiones de arroz frito chino; en Japón dio lugar al chāhan, y en numerosos países se integró a la oferta de restaurantes, comida rápida y cocinas familiares.

El sabor está en el fuego

El atractivo del arroz chino se explica por la combinación de texturas y sabores. El arroz aporta una base neutra y ligeramente tostada; el huevo, suavidad; las verduras, dulzor y frescura; la salsa de soya, salinidad y umami; mientras que el aceite caliente permite que los ingredientes desarrollen aromas más profundos.

La cocción tradicional se realiza en un wok, aunque una sartén amplia también funciona. Lo importante es trabajar con fuego alto y no llenar demasiado el recipiente. Si hay exceso de ingredientes, el arroz comienza a cocerse al vapor en lugar de dorarse.

Otro punto fundamental es cocinar cada elemento por separado. Primero se prepara el huevo, después la proteína y los vegetales, y al final se incorpora el arroz. Las salsas deben agregarse en poca cantidad y por las paredes calientes del wok para que liberen aroma sin humedecer demasiado los granos.

Por eso es uno de los platos favoritos: es rápido, económico, completo y adaptable. Puede convertirse en comida principal, guarnición o una forma de aprovechar pollo, verduras o carne que quedaron de otra preparación. No existe una sola fórmula: cada familia puede construir su propio arroz chino.