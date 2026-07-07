¿Por qué la cerveza pega más en el estadio? El calor, el sol y la deshidratación tienen la respuesta

Beber una cerveza en casa y beberla en un estadio no son la misma experiencia para el cuerpo. La bebida puede tener el mismo porcentaje de alcohol, la misma presentación y hasta la misma temperatura, pero el contexto cambia todo: no es igual tomarla sentado, bajo sombra, con acceso a agua, comida y descanso, que hacerlo al rayo de sol, entre filas, gradas calientes, euforia, ruido, caminatas, sudor y poca posibilidad de regular la temperatura corporal.

El punto no es satanizar la cerveza ni negar su papel social alrededor del futbol. El punto es entender por qué "me pegó más fuerte" puede ser una frase real cuando el consumo ocurre en un estadio. El alcohol no actúa solo: se cruza con el calor, la deshidratación, la falta de sueño, el ayuno, la emoción del partido y el esfuerzo físico de llegar, caminar, subir escaleras, cantar o permanecer horas bajo el sol.

La Organización Panamericana de la Salud advierte que el consumo de alcohol en las Américas es aproximadamente 40% superior al promedio mundial y que la región se caracteriza por patrones de consumo de mayor riesgo, particularmente episodios de consumo excesivo. En la región, alrededor de 54% de la población adulta consume alcohol y más de 40% de quienes beben presentan consumo episódico excesivo, un patrón asociado con más riesgo de lesiones, violencia, enfermedades y muerte prematura.

El sol cambia la cancha: el cuerpo trabaja doble

Cuando una persona está en un estadio bajo el sol, su cuerpo entra en modo defensa. Para enfriarse, activa la sudoración y la vasodilatación periférica; es decir, manda más sangre hacia la piel para liberar calor. La OPS explica que la respuesta fisiológica al calor depende del estado de hidratación, la sombra, la humedad, el viento, la ropa y la capacidad de adaptación de cada persona. En condiciones de calor extremo, la sudoración puede provocar pérdida importante de líquidos y electrolitos.

Cerveza en el estadiofreepik

Ahí entra el primer choque con la cerveza. Aunque es líquida, no funciona como agua. Documentos técnicos de la OPS sobre estrés térmico señalan que el alcohol produce vasodilatación periférica y diuresis, dos efectos que afectan la respuesta del cuerpo al calor. En palabras simples: por un lado, el alcohol puede favorecer que el cuerpo pierda más líquido; por otro, altera la forma en que el organismo regula su temperatura. Incluso en dosis bajas, advierte el documento, puede reducir la capacidad de termorregulación, incluidos reflejos vasomotores y sudoración, y aumentar la probabilidad de una baja de presión durante la exposición al calor.

Por eso beber en el estadio no se parece a beber en casa. En casa, el cuerpo suele estar en reposo, con menor exposición al calor, acceso a agua, baño, ventilación, comida y pausas. En el estadio, el alcohol llega a un organismo que quizá ya viene sudando desde el traslado, que ha caminado, que está emocionado, que grita, que se mueve y que muchas veces no ha tomado suficiente agua.

La OPS también señala que las personas usuarias de alcohol están entre los grupos más vulnerables durante olas de calor y que incluso individuos sanos pueden verse afectados si realizan actividades físicas al aire libre sin medidas de protección. La exposición al calor puede causar edema, síncope, calambres, agotamiento por calor y golpe de calor; además, el calor extremo puede provocar deshidratación severa y agravar enfermedades cardiopulmonares, renales o psiquiátricas.

La cerveza no siempre refresca: a veces engaña

La sensación inicial de una cerveza fría puede ser refrescante, pero eso no significa que el cuerpo se esté hidratando de manera adecuada. La sed se calma en la boca, pero la hidratación ocurre en el organismo. Y bajo el sol, el cuerpo necesita agua y electrolitos, no sólo líquido con alcohol.

La OPS recomienda no ingerir bebidas alcohólicas durante periodos prolongados de calor porque pueden causar deshidratación adicional. El mismo documento recuerda que mantener una hidratación adecuada no siempre es fácil, entre otras razones porque la sensación de sed no es proporcional a la pérdida de agua. Es decir, una persona puede estar deshidratándose aunque no sienta una sed intensa.

En un partido, además, el aficionado suele beber más rápido. La emoción, el ambiente colectivo y la lógica de "antes de que empiece el segundo tiempo" pueden acelerar el consumo. Si a eso se suma comer poco, dormir mal, llegar corriendo o pasar horas bajo el sol, el alcohol puede sentirse más fuerte. No necesariamente porque la cerveza “pegue más”, sino porque el cuerpo tiene menos margen para procesarla con estabilidad.

Tomar cerveza en casaFreepik

La OMS recuerda que el alcohol contiene etanol, una sustancia psicoactiva y tóxica con capacidad de producir dependencia, y que no existe una forma de consumo de alcohol completamente libre de riesgo. El nivel de riesgo depende de la cantidad, la frecuencia, el estado de salud, la edad, el sexo y, clave para este tema, el contexto en el que se consume.

Ese contexto es el estadio: calor, multitud, ruido, desplazamiento, horarios largos, consumo rápido y menor acceso a hidratación. También es un espacio donde una persona puede tardar más en reconocer señales de alerta como mareo, confusión, dolor de cabeza, náusea, debilidad, pulso acelerado, calambres o sensación de desmayo. En casa, esos síntomas pueden atenderse con descanso inmediato; en la grada, a veces se confunden con cansancio, emoción o “la fiesta”.

La OPS, de hecho, lanzó recomendaciones de salud para viajeros y asistentes a la Copa Mundial FIFA 2026, con alertas sobre hidratación, protección frente al calor y consumo de alcohol, al advertir que las altas temperaturas aumentan el riesgo de deshidratación y enfermedades relacionadas con calor, y que el alcohol puede empeorar la deshidratación.

La diferencia también está en la percepción. El alcohol puede disminuir reflejos, juicio y coordinación. En una casa, eso puede traducirse en sueño o torpeza; en un estadio, puede elevar riesgos: caídas en escaleras, golpes, discusiones, pérdida de pertenencias, exposición prolongada al sol o decisiones como manejar después del partido. La OPS vincula el alcohol con más de 200 enfermedades y condiciones de salud, incluidas lesiones, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, trastornos de salud mental, violencia y siniestros viales.

La recomendación práctica no es compleja: alternar alcohol con agua, comer antes y durante el partido, no llegar deshidratado, evitar beber rápido, buscar sombra cuando sea posible, reconocer señales de golpe de calor y no esperar a “sentirse mal” para tomar agua. En un estadio, la cerveza debería acompañar la experiencia, no convertirse en el líquido principal del día.

Porque al final, beber bajo el sol no es sólo beber. Es pedirle al cuerpo que metabolice alcohol mientras intenta enfriarse, conservar agua, sostener la presión arterial, responder a la emoción y resistir varias horas de calor. En casa, la cerveza convive con el sillón. En el estadio, compite contra el sol.