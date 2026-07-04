Cuánto tiempo cocinar pescados y mariscos para que no queden secos, duros o chiclosos

La cocina de pescados y mariscos tiene una regla que los chefs conocen bien: el enemigo no suele ser el fuego, sino el exceso de tiempo. Mientras una pieza de carne puede soportar algunos minutos adicionales sin perder por completo sus cualidades, un camarón, un filete de pescado o un calamar pueden cambiar radicalmente su textura en apenas unos instantes. En gastronomía, cocinar mariscos no consiste únicamente en que "estén bien cocidos", sino en detener la cocción exactamente en el momento correcto.

La explicación está en la ciencia. A diferencia de las carnes rojas, los pescados y mariscos contienen menos tejido conectivo y menos colágeno. Sus proteínas reaccionan mucho más rápido al calor y, cuando permanecen demasiado tiempo sobre el fuego, expulsan agua, endurecen sus fibras y pierden buena parte de su jugosidad. Lo que parecía una medida de seguridad termina convirtiéndose en el principal enemigo del sabor.

A ello se suma otro aspecto igual de importante: la inocuidad. Los especialistas recomiendan alcanzar una temperatura interna cercana a los 63 grados Celsius en la mayoría de los pescados para garantizar una cocción segura. El objetivo, sin embargo, no es prolongar el tiempo sobre la estufa o la parrilla, sino llegar a esa temperatura sin sobrepasarla. Ahí radica la diferencia entre una cocina correcta y una cocina de excelencia.

El pescado: cuando comienza a deshojarse

Un buen filete de pescado nunca debe cocinarse hasta quedar completamente seco. La referencia que utilizan cocineros de todo el mundo es sencilla: cuando la carne comienza a separarse en láminas con facilidad al presionarla suavemente con un tenedor, ha alcanzado su punto ideal.

Dependiendo del grosor, un filete requiere entre tres y cinco minutos por lado sobre una sartén o parrilla bien caliente. En horno, la regla clásica es cocinar alrededor de diez minutos por cada 2.5 centímetros de espesor. El error más frecuente consiste en dejarlo "un poco más", una decisión que suele traducirse en un pescado reseco y sin vida.

Camarones: la famosa forma de la letra "C"

El camarón ofrece una de las señales más claras de cocción. Su carne pasa de translúcida a blanca con tonos rosados y adquiere una curvatura similar a la letra "C".

Cuando el camarón termina completamente enrollado formando una "O", generalmente ya está sobrecocido. La proteína se ha contraído demasiado y la textura comienza a sentirse firme y gomosa. Dependiendo del tamaño, bastan entre uno y tres minutos en agua hirviendo o apenas dos o tres minutos sobre una plancha muy caliente.

Pescados y mariscos en MéxicoFreepik

El calamar: el gran incomprendido

Pocas proteínas tienen tan mala fama como el calamar y, paradójicamente, casi siempre ocurre por cocinarlo en el momento equivocado.

Los chefs suelen resumirlo con una frase sencilla: o muy poco tiempo o mucho tiempo.

Cuando se cocina rápidamente —menos de dos minutos sobre una plancha, en sartén o frito— conserva una textura suave y agradable. Si permanece cinco o seis minutos al fuego, las fibras musculares se tensan y aparece esa consistencia correosa que muchos conocen. En cambio, cuando forma parte de guisos o estofados y supera los 35 o 40 minutos de cocción lenta, el colágeno vuelve a romperse y recupera una textura tierna.

El pulpo necesita paciencia

Dependiendo de su tamaño, suele requerir entre 40 y 60 minutos de cocción suave. Después conviene dejarlo reposar algunos minutos dentro de su propio líquido antes de cortarlo. Sólo entonces llega el momento de la parrilla, donde bastan dos o tres minutos para caramelizar ligeramente el exterior y desarrollar aromas ahumados sin perder la suavidad del interior.

Cuando se cocina durante menos tiempo del necesario permanece duro; cuando se excede demasiado, comienza a deshacerse y pierde la textura firme que caracteriza a un buen pulpo.

Tentáculos y moluscos: el detalle hace la diferencia

Los tentáculos que ya fueron previamente cocidos únicamente necesitan terminarse sobre brasas o plancha durante dos o tres minutos. El objetivo no es volver a cocinarlos, sino crear una ligera costra dorada mientras el interior conserva toda su humedad.

Pescados y mariscos frescos.Freepik

En el caso de almejas y mejillones, la naturaleza ofrece el mejor indicador posible: la concha. Una vez que ésta se abre durante la cocción —generalmente entre cuatro y siete minutos al vapor— significa que están listos para servirse. Aquellos que permanecen cerrados deben desecharse.

Los ostiones destinados a preparaciones calientes también requieren apenas unos minutos para mantener esa textura delicada que los distingue.

La cocina del mar también se mide en segundos

La alta gastronomía ha demostrado que el lujo no siempre depende de ingredientes exclusivos, sino del respeto absoluto por el producto. Un pescado seco, un camarón chicloso o un calamar duro rara vez son consecuencia de una mala receta; casi siempre son resultado de unos minutos de más.

Por ello, dominar los tiempos de cocción es una de las habilidades más valiosas dentro de cualquier cocina. No sólo permite conservar la humedad natural y potenciar el sabor, sino también aprovechar al máximo ingredientes que suelen representar una inversión importante.

En la cocina de los mariscos no gana quien cocina más tiempo, sino quien sabe detenerse a tiempo. El fuego debe resaltar el sabor natural del producto, no esconderlo. Por eso, los grandes restaurantes invierten tanto esfuerzo en respetar los segundos de cocción como en conseguir pescado fresco o un buen pulpo. La excelencia, muchas veces, no está en una técnica complicada ni en ingredientes exclusivos, sino en comprender que un minuto de más puede borrar todo el trabajo previo. Al final, el verdadero punto de cocción no lo marca el reloj, sino el equilibrio entre textura, jugosidad y sabor.