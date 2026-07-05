De sneakers a hot dogs: la comida conquista a la Generación Z en festivales urbanos

Las nuevas generaciones ya no descubren una marca únicamente en el supermercado o en un restaurante. Hoy la conocen mientras juegan un torneo de videojuegos, participan en una dinámica por un premio, compran una prenda de edición limitada o asisten a un festival de cultura urbana. Esa transformación del consumo también alcanzó a la industria gastronómica, que encontró en eventos como Street Fever una nueva manera de construir comunidad.

Después de 13 años de evolución, el encuentro que nació alrededor de los sneakers se convirtió en un escaparate donde moda, gaming, arte, coleccionismo y comida comparten el mismo espacio. Para las marcas de alimentos, el objetivo ya no es únicamente vender un producto, sino formar parte de una experiencia.

En entrevista para Bistronomie de El Economista, Omar Ruvalcaba, co-CEO de Street Fever, asegura que esa tendencia responde a la manera en que hoy consumen las nuevas generaciones. "Las marcas de comida siempre buscan una manera de hacer un link con estas nuevas generaciones, de hablar su mismo idioma."

Este año esa estrategia podrá verse con claridad. McCormick llegará al festival no sólo como patrocinador, sino con una zona gastronómica y de gaming donde los asistentes podrán participar en torneos rápidos del videojuego FC 26 para ganar combos de hot dog, papas y refresco, además de diversos premios. La firma también presentará una colaboración con la marca mexicana Niño Feo, un proyecto que mezcla diseño, cultura urbana y gastronomía.

Otro caso es Hot Nuts, de Grupo Bimbo, que decidió alejarse de la publicidad tradicional para colaborar con el diseñador mexicano Miguel García, fundador de RCNSTRCT Studio, reconocido por trabajar prendas bajo el concepto de upcycling, una corriente que consiste en reconstruir ropa para darle una segunda vida. Las piezas serán de edición limitada y sólo podrán obtenerse mediante dinámicas dentro del evento.

Street Fever 2026Freepik

La experiencia vale más que el producto

Lo que ocurre en Street Fever refleja un cambio en la forma de hacer mercadotecnia para la industria alimentaria. Las marcas ya no buscan únicamente colocar un logotipo frente al consumidor; quieren convivir con él.

Ruvalcaba explica que esa evolución también ha transformado al propio evento."Comenzamos hablando sólo de tenis y hoy hablamos de todas estas pasiones."

El crecimiento lo confirma. En su primera edición apenas reunió a unas 300 personas. Trece años después, la edición de 2025 alcanzó cerca de 20,000 asistentes y para este año los organizadores esperan, al menos, repetir esa cifra, impulsados además por el turismo internacional que acompaña al Mundial de Futbol.

La gastronomía no es una novedad dentro del encuentro. En años anteriores, Carl's Jr. patrocinó la zona de gaming e incluso organizó torneos dentro de sus restaurantes cuya gran final se disputó durante el festival."Cada vez vemos más colaboraciones entre marcas de comida y marcas de moda; de ahí surgen proyectos muy interesantes."

Para el directivo, la razón es sencilla: los consumidores jóvenes privilegian las experiencias sobre la publicidad convencional, por lo que los restaurantes y las empresas de alimentos necesitan construir vínculos desde otros espacios.

"Los restaurantes y las grandes marcas de alimentos tienen que buscar otra manera de acercarse a los nuevos consumidores y demostrarles que piensan de la misma manera y comparten sus valores."

Mucho más que sneakers

Aunque los tenis siguen siendo el origen del festival, Street Fever 2026 reunirá lanzamientos exclusivos de Reebok, New Balance, Machina, Ed Hardy, Von Dutch, Orange Crush y otras marcas internacionales; incorporará un pabellón especializado en tarjetas coleccionables, experiencias de gaming, moda, arte y cultura pop, además de invitados internacionales como Bobby Hundreds, una de las figuras más influyentes del streetwear mundial.

La edición 2026 de Street Fever se realizará los días 4 y 5 de julio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los boletos tienen un costo de 250 pesos por un día y 350 pesos por ambos días, con promociones especiales durante la preventa. Los organizadores esperan recibir alrededor de 20,000 visitantes, consolidando al encuentro como uno de los principales festivales de cultura urbana de México y Latinoamérica.