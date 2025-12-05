Lectura2:00 min
Infusión de hoja de aguacate: Beneficios, cómo prepararla y por qué es perfecta para el frío
La hoja de aguacate, uno de los ingredientes más tradicionales de la cocina mexicana, se convierte en una infusión cálida, digestiva y antiinflamatoria ideal para la temporada de frío.
La hoja de aguacate ha sido, por siglos, un ingrediente esencial en la cocina mexicana: aromatiza frijoles, moles, caldos y mixiotes. Pero lejos de ser un simple sazonador, también es una de las infusiones más apreciadas en la herbolaria tradicional, especialmente durante la temporada de frío.
Su sabor anisado, su efecto digestivo y su calidez inmediata la han convertido en un remedio cotidiano para aliviar malestares leves y acompañar el invierno con algo más que un té caliente.
Por qué la infusión de hoja de aguacate es ideal en temporada de frío:
- Durante el invierno aumentan las comidas sustanciosas, las cenas pesadas y el estrés. Esta infusión ayuda a equilibrar ese ritmo.
- Aporta calor profundo y sabor herbal, perfecto para noches frías.
- Ayuda a la digestión después de comidas copiosas, comunes en fiestas decembrinas.
- Suaviza molestias inflamatorias gracias a sus compuestos antioxidantes.
- No contiene cafeína, por lo que es ideal para tomarla por la noche y descansar mejor.
Beneficios principales
La hoja de aguacate contiene flavonoides, compuestos fenólicos y minerales que, según la herbolaria tradicional y estudios preliminares, pueden aportar:
- Efecto digestivo (cólicos, gases, empacho).
- Acción antiinflamatoria suave.
- Reducción de dolor leve, especialmente muscular.
- Efecto diurético moderado, que ayuda a la sensación de hinchazón.
- Relajación ligera, ideal antes de dormir.
- No es un sustituto de tratamientos médicos, pero sí un acompañante confiable en el bienestar cotidiano.
Ingredientes:
3 a 5 hojas de aguacate secas
1 litro de agua
Miel o piloncillo (opcional)
Para versión invierno: 1 trozo pequeño de canela, una rodaja de jengibre o una tira de cáscara de naranja
Preparación:
Tostar las hojas. Pásalas por el comal o sartén unos segundos por lado hasta que suelten aroma. No deben quemarse.
Calentar el agua. Cuando hierva, agrega las hojas y baja el fuego.
Hervir suavemente 5–8 minutos.
Apagar y reposar 5 minutos.
Colar y servir caliente. Endulza al gusto o toma sin azúcar.
Versión de invierno: agrega la canela o el jengibre en el hervor, y la cáscara cítrica en el reposo para un aroma más cálido.
Cómo incorporarla a tu rutina
Una taza después de la comida o por la noche ayuda a aliviar el cuerpo, relajar la mente y combatir el frío de forma natural. Su sabor recuerda al laurel y al anís, con un ligero fondo ahumado que la vuelve especialmente reconfortante en invierno.
Precauciones:
- Evitar en embarazo y lactancia.
- Consumir con moderación: 1–2 tazas al día.
- Consultar a un médico si se toman medicamentos para presión, riñón o hígado.