Infusión de hoja de aguacate: Beneficios, cómo prepararla y por qué es perfecta para el frío

La hoja de aguacate ha sido, por siglos, un ingrediente esencial en la cocina mexicana: aromatiza frijoles, moles, caldos y mixiotes. Pero lejos de ser un simple sazonador, también es una de las infusiones más apreciadas en la herbolaria tradicional, especialmente durante la temporada de frío.

Su sabor anisado, su efecto digestivo y su calidez inmediata la han convertido en un remedio cotidiano para aliviar malestares leves y acompañar el invierno con algo más que un té caliente.

Por qué la infusión de hoja de aguacate es ideal en temporada de frío:

Durante el invierno aumentan las comidas sustanciosas, las cenas pesadas y el estrés. Esta infusión ayuda a equilibrar ese ritmo.

Aporta calor profundo y sabor herbal, perfecto para noches frías.

Ayuda a la digestión después de comidas copiosas, comunes en fiestas decembrinas.

Suaviza molestias inflamatorias gracias a sus compuestos antioxidantes.

No contiene cafeína, por lo que es ideal para tomarla por la noche y descansar mejor.

Beneficios principales

La hoja de aguacate contiene flavonoides, compuestos fenólicos y minerales que, según la herbolaria tradicional y estudios preliminares, pueden aportar:

Efecto digestivo (cólicos, gases, empacho). Acción antiinflamatoria suave. Reducción de dolor leve, especialmente muscular. Efecto diurético moderado, que ayuda a la sensación de hinchazón. Relajación ligera, ideal antes de dormir. No es un sustituto de tratamientos médicos, pero sí un acompañante confiable en el bienestar cotidiano.