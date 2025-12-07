Bubble tea navideño de matcha: receta fácil con sabores de temporada

El bubble tea surgió en Taiwán en los años 80, cuando las casas de té comenzaron a experimentar con bebidas frías mezcladas con perlas de tapioca. Lo que nació como una ocurrencia se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, capaz de adaptarse a sabores, texturas y estaciones.

El matcha, té verde japonés molido y de larga tradición ceremonial, encontró en el bubble tea un vehículo perfecto para difundirse fuera de Asia: es vibrante, aromático y combina bien con leche y endulzantes naturales.

En su versión navideña, esta bebida adquiere calidez gracias a especias tradicionales —canela, jengibre, vainilla y un toque de miel o maple— que armonizan con el carácter herbal del matcha. El resultado es un bubble tea cremoso, festivo y refrescante, ideal para una tarde fría.