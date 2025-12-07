Lectura1:00 min
Bubble tea navideño de matcha: receta fácil con sabores de temporada
El bubble tea, originario de Taiwán, es la bebida perfecta para diciembre con una mezcla festiva de matcha, especias y tapioca dulce. Una receta sencilla para preparar en casa.
El bubble tea surgió en Taiwán en los años 80, cuando las casas de té comenzaron a experimentar con bebidas frías mezcladas con perlas de tapioca. Lo que nació como una ocurrencia se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, capaz de adaptarse a sabores, texturas y estaciones.
El matcha, té verde japonés molido y de larga tradición ceremonial, encontró en el bubble tea un vehículo perfecto para difundirse fuera de Asia: es vibrante, aromático y combina bien con leche y endulzantes naturales.
Te puede interesar
En su versión navideña, esta bebida adquiere calidez gracias a especias tradicionales —canela, jengibre, vainilla y un toque de miel o maple— que armonizan con el carácter herbal del matcha. El resultado es un bubble tea cremoso, festivo y refrescante, ideal para una tarde fría.
- Rinde: 2 vasos grandes
- Tiempo: 20–25 minutos
Ingredientes
Para la base de matcha:
2 cucharaditas de matcha culinario de buena calidad
150 ml de agua caliente (70–80 ºC)
150 ml de leche o bebida vegetal (almendra, avena o coco)
1 cucharada de miel, maple o azúcar
½ cucharadita de vainilla
1 pizca muy ligera de canela (opcional)
Para las perlas:
½ taza de perlas de tapioca
2 cucharadas de jarabe de piloncillo, miel o maple (para dar aroma navideño)
Para el topping navideño: (opcional)
3–4 galletas de jengibre trituradas o crumble de galleta especiada
Hielos
Cómo prepararlo:
1. Prepara la base de matcha especiada
Coloca el matcha en un bowl y añade un chorrito de agua caliente.
Bate con batidor de bambú o globo hasta eliminar grumos.
Agrega el resto del agua y mezcla.
Incorpora la miel o maple, la vainilla y, si lo deseas, una pizca de canela.
Añade la leche fría y refrigera mientras preparas las perlas.
El frío ayuda a que los aromas navideños se integren mejor con el matcha.
2. Cocina las perlas de tapioca
Hierve abundante agua.
Agrega la tapioca y cocina entre 15 y 25 minutos (según el paquete).
Escurre y mezcla con miel, maple o jarabe de piloncillo para darles un dulzor cálido y ámbar.
3. Prepara los vasos y decora
Coloca una cucharada de galleta de jengibre triturada al fondo del vaso (opcional, pero muy festivo).
Añade 3–4 cucharadas de perlas navideñas.
Llena ¾ del vaso con la base fría de matcha.
Agrega hielos al gusto.
Termina con una capa ligera de galleta especiada para dar un efecto tipo “nieve”.