Bistronomie

Lectura1:00 min

Bubble tea navideño de matcha: receta fácil con sabores de temporada

image

El bubble tea, originario de Taiwán, es la bebida perfecta para diciembre con una mezcla festiva de matcha, especias y tapioca dulce. Una receta sencilla para preparar en casa.

Miriam Lira

El bubble tea surgió en Taiwán en los años 80, cuando las casas de té comenzaron a experimentar con bebidas frías mezcladas con perlas de tapioca. Lo que nació como una ocurrencia se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, capaz de adaptarse a sabores, texturas y estaciones.

El matcha, té verde japonés molido y de larga tradición ceremonial, encontró en el bubble tea un vehículo perfecto para difundirse fuera de Asia: es vibrante, aromático y combina bien con leche y endulzantes naturales.

En su versión navideña, esta bebida adquiere calidez gracias a especias tradicionales —canela, jengibre, vainilla y un toque de miel o maple— que armonizan con el carácter herbal del matcha. El resultado es un bubble tea cremoso, festivo y refrescante, ideal para una tarde fría.

Bubble tea navideño de matcha

  • Rinde: 2 vasos grandes
  • ​Tiempo: 20–25 minutos

Ingredientes

Para la base de matcha:

2 cucharaditas de matcha culinario de buena calidad

150 ml de agua caliente (70–80 ºC)

150 ml de leche o bebida vegetal (almendra, avena o coco)

1 cucharada de miel, maple o azúcar

½ cucharadita de vainilla

1 pizca muy ligera de canela (opcional)

Para las perlas:

½ taza de perlas de tapioca

2 cucharadas de jarabe de piloncillo, miel o maple (para dar aroma navideño)

Para el topping navideño: (opcional)

3–4 galletas de jengibre trituradas o crumble de galleta especiada

Hielos

Cómo prepararlo:

1. Prepara la base de matcha especiada

Coloca el matcha en un bowl y añade un chorrito de agua caliente.

Bate con batidor de bambú o globo hasta eliminar grumos.

Agrega el resto del agua y mezcla.

Incorpora la miel o maple, la vainilla y, si lo deseas, una pizca de canela.

Añade la leche fría y refrigera mientras preparas las perlas.

El frío ayuda a que los aromas navideños se integren mejor con el matcha.

2. Cocina las perlas de tapioca

Hierve abundante agua.

Agrega la tapioca y cocina entre 15 y 25 minutos (según el paquete).

Escurre y mezcla con miel, maple o jarabe de piloncillo para darles un dulzor cálido y ámbar.

3. Prepara los vasos y decora

Coloca una cucharada de galleta de jengibre triturada al fondo del vaso (opcional, pero muy festivo).

Añade 3–4 cucharadas de perlas navideñas.

Llena ¾ del vaso con la base fría de matcha.

Agrega hielos al gusto.

Termina con una capa ligera de galleta especiada para dar un efecto tipo “nieve”.

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

