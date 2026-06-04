6 verduras que puedes comer crudas y que quizá llevas toda la vida hirviendo

Durante décadas, el chayote ha cargado con una reputación injusta dentro de la cocina mexicana. Para muchos es la verdura que aparece hervida junto al pollo, en caldos o como guarnición hospitalaria. Sin embargo, pocas personas saben que también puede comerse crudo y que, de hecho, ofrece una textura fresca, crujiente y ligeramente dulce que recuerda a una mezcla entre pepino, manzana verde y calabaza tierna.

La idea de que todas las verduras deben pasar por una olla antes de llegar al plato es más una costumbre cultural que una necesidad culinaria. Diversos especialistas en nutrición coinciden en que varias verduras conservan mejor parte de sus vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes cuando se consumen frescas, siempre que hayan sido correctamente lavadas y desinfectadas.

En México, donde las ensaladas suelen limitarse a lechuga y jitomate, existe un universo de ingredientes que podrían incorporarse a la mesa sin necesidad de cocción.

El chayote: el gran incomprendido de la cocina mexicana

Originario de Mesoamérica y cultivado desde tiempos prehispánicos, el chayote es técnicamente una fruta, aunque gastronómicamente se utiliza como verdura. Su composición está formada en más de 90% por agua, además de aportar fibra, vitamina C, folatos y minerales como potasio y zinc. Diversas fuentes nutricionales lo describen como un alimento bajo en calorías y con una textura especialmente agradable cuando se consume fresco.

verduras crudasfreepik

Consumido crudo, el chayote puede rallarse en ensaladas, cortarse en láminas finas tipo carpaccio o mezclarse con cítricos, chile y hierbas frescas. En algunas regiones de México incluso se marina con limón para resaltar su sabor.

El Instituto Mexicano del Seguro Social incluye al chayote dentro de las verduras que pueden consumirse sin cocción, junto con otros vegetales que normalmente pasan por agua hirviendo antes de llegar a la mesa.

La misma calabacita que suele aparecer en sopas o guisados puede consumirse fresca en ensaladas. Cortada en tiras delgadas funciona como sustituto de pasta o como base para preparaciones ligeras.

Col

La cocina mexicana ya la consume cruda en tacos y tostadas, pero pocas veces se reconoce como una de las verduras más versátiles para ensaladas. Su textura firme la convierte en una excelente opción para preparaciones frescas.

Pimiento morrón

Además de aportar color, conserva mejor parte de su vitamina C cuando se consume crudo. Su sabor dulce permite incorporarlo a ensaladas, ceviches vegetales y sándwiches.

Espinaca

Más allá de las versiones salteadas, las hojas tiernas son ideales para ensaladas y smoothies. Consumidas frescas aportan textura y nutrientes sin necesidad de cocción.

Brócoli y coliflor

Aunque tradicionalmente se hierven, también pueden consumirse crudos en pequeñas flores. Su textura crocante ha ganado popularidad en tablas vegetales y ensaladas contemporáneas.

BrocoliFreepik

¿Se pierden nutrientes al cocinar?

La respuesta depende de la verdura. Algunos nutrientes, especialmente la vitamina C, son sensibles al calor y pueden reducirse durante la cocción. Por otro lado, ciertos compuestos antioxidantes aumentan su disponibilidad cuando los vegetales se cocinan, como ocurre con el jitomate y algunos carotenoides.

Por ello, los especialistas recomiendan combinar verduras crudas y cocidas en la dieta diaria, en lugar de apostar únicamente por una de las dos opciones.

En tiempos donde la gastronomía busca ingredientes locales, económicos y saludables, el chayote parece estar listo para una segunda oportunidad. Su bajo costo, disponibilidad durante prácticamente todo el año y versatilidad culinaria lo convierten en un ingrediente que podría salir del caldo para ocupar un lugar más protagónico en ensaladas, encurtidos, ceviches vegetales y cocina contemporánea.