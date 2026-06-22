Pato Merlín llega a la mañanera de Sheinbaum; será registrado ante el IMPI tras su fama viral

El pato Merlín, convertido en una de las imágenes más populares del Mundial 2026, llegó este lunes a Palacio Nacional para participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Acompañado por su familia, el ave que conquistó las redes sociales apareció vestido con su ya característica playera verde de la Selección Mexicana y acaparó la atención de medios y asistentes.

La historia de Merlín trascendió las plataformas digitales luego de que fuera captado entre aficionados que celebraban el triunfo de México durante la inauguración del Mundial, el pasado 11 de junio. Desde entonces, su imagen se viralizó dentro y fuera del país, convirtiéndolo en una especie de mascota no oficial del torneo.

Merlín llega a Palacio Nacional

Antes del inicio de la conferencia, Merlín recorrió el Salón de la Tesorería con sus característicos pasos y posó para fotógrafos y reporteros. Junto a él estuvieron Karla Ivette Gómez y sus hijos, quienes se encargan de sus cuidados diarios.

Durante su intervención, Karla agradeció la invitación del Gobierno federal y destacó el impacto que ha tenido la popularidad del pato. “Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la Presidenta. Es un honor para nosotros estar frente a ustedes y que el mundo entero conozca la parte bonita de México”, expresó.

Buscarán registrar a Merlín ante el IMPI

La dueña del ave informó que, ante la notoriedad que ha alcanzado en redes sociales y medios de comunicación, iniciarán el proceso para registrar la imagen de Merlín ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La medida busca proteger la identidad del pato, cuya imagen se ha convertido en una de las más reconocidas entre los aficionados al Mundial 2026.

La historia detrás del pato que conquistó las redes

Merlín es un pato pekinés que ya era conocido en algunas plataformas digitales antes de alcanzar fama internacional. Su familia compartía videos de sus recorridos por las calles de la Ciudad de México, donde incluso acompañaba la venta ambulante de bebidas y convivía con transeúntes que se acercaban a tomarse fotografías.

Sin embargo, su popularidad se disparó durante las celebraciones mundialistas, cuando miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes del ave portando la camiseta de la Selección Mexicana y protección especial para caminar sobre el pavimento.

“Somos una familia muy aterrizada. Esta situación no nos hace sentir más que nadie. Seguimos siendo parte del pueblo”, afirmó.

Sheinbaum destaca a la familia de Merlín

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la invitación tuvo como propósito dar a conocer la historia de la familia detrás del fenómeno viral. “Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son y cómo viven. Son una familia mexicana que sale adelante con su trabajo diario”, señaló.

La mandataria añadió que el Gobierno federal buscará apoyar a la familia para que la atención pública que ha generado Merlín contribuya a mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, destacó que la historia refleja el esfuerzo cotidiano de miles de familias mexicanas que sostienen sus hogares mediante el trabajo y la perseverancia.

Con su visita a Palacio Nacional, Merlín sumó un nuevo capítulo a una historia que comenzó en las calles de la Ciudad de México y que, en pocas semanas, lo convirtió en uno de los personajes más queridos y virales del Mundial 2026.