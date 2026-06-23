Tipos de autos híbridos: MHEV, HEV y PHEV ¿cuál elegir?

Los autos híbridos son tendencia: ofrecen consumos de combustible más bajos, son más amigables con el medio ambiente y reciben algunos estímulos fiscales para impulsar su adopción. Sin embargo, dentro de la categoría hay distintos grados de hibridación: algunos tan ligeros que ya no califican para ciertas ventajas, y otros que combinan en partes casi iguales un motor a combustión y uno eléctrico. Estas son sus diferencias.

Microhíbridos o MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle)

Mazda 3 MHEV 2026

Los autos microhíbridos (MHEV) tienen un motor a combustión tradicional apoyado ocasionalmente por un motor eléctrico de 48 volts y un paquete de baterías pequeño, generalmente por debajo de 1 kWh. Esa batería se recarga usando el motor a combustión como generador o mediante la recaptura de energía en el frenado.

Este sistema eléctrico ligero suele reemplazar al motor de arranque y permite que los sistemas Start & Stop operen más tiempo, apagando momentáneamente el motor a combustión en un semáforo o embotellamiento. También puede alimentar por periodos cortos el aire acondicionado y otros sistemas eléctricos básicos sin encender el motor a combustión, e incluso inyectar pequeñas cantidades de potencia extra a la transmisión para maniobras más ágiles.

Subaru Crosstrek e-Boxer

Solo en muy pocos casos el motor eléctrico mueve el auto por su cuenta, y apenas en los primeros metros tras el arranque o por distancias muy cortas con el acelerador apenas presionado.

Sus beneficios en emisiones y consumo son pequeños: a menudo ahorran solo entre 200 y 500 mililitros de gasolina por cada 100 km. Por eso, aunque durante un tiempo en varias partes de México recibían placa verde, holograma "Exento" y otros beneficios fiscales, desde hace algunos meses dejaron de obtenerlos, ya que su ventaja real es marginal. Ejemplos de estos autos: Mazda 3 MHEV, Suzuki Swift Boostergreen y Subaru Crosstrek e-Boxer, entre otros.

Híbridos convencionales o HEV (Hybrid Electric Vehicle)

Toyota Prius 2026

Los híbridos convencionales (HEV) son los autos electrificados más comunes y populares del mundo. Sus motores eléctricos son más potentes y sus baterías más grandes —entre 1 y 3 kWh—, por lo que pueden impulsar el auto por completo durante periodos más largos y a velocidad crucero sin encender el motor a combustión. Dentro de esta categoría hay dos clases: híbridos en paralelo e híbridos en serie.

En México, a partir de este tipo de autos ya se obtienen beneficios fiscales: placa verde en algunos estados, holograma exento de verificación con vigencia de seis años renovable por otros seis, exención del ISAN y, en estados con tenencia, solo se paga el refrendo.

Híbridos en paralelo

Honda Civic Hybrid 2026

Son de los más abundantes en la industria. Buenos ejemplos son el Toyota Prius, Honda Civic Hybrid, Hyundai Elantra Hybrid y Kia Sportage Hybrid. Tanto el motor a combustión como el eléctrico pueden mover el auto de forma independiente o complementarse. Su mayor eficiencia está en el manejo urbano, por debajo de 80 km/h y con frenadas constantes que mantienen un buen nivel de carga.

Gracias a sus trenes motrices pueden hasta duplicar la eficiencia de sus equivalentes solo a combustión, emiten menos contaminantes —al circular y en su fabricación— y, al recargarse solos con el motor a combustión o el frenado regenerativo, no necesitan enchufarse a un cargador.

El frenado regenerativo trabaja al soltar el acelerador: el motor eléctrico aprovecha el movimiento de las ruedas para crear una corriente que devuelve energía a la batería en lugar de extraerla.

Híbridos en serie

Nissan Kicks e-Power

Su impulso se parece más al de un auto eléctrico: el motor eléctrico es el único que mueve el auto, mientras el motor a combustión funciona solo como generador, consumiendo gasolina para crear carga eléctrica que alimenta la batería. También tienen frenado regenerativo y, aunque en teoría son una buena alternativa, a veces quedan ligeramente por debajo de la eficiencia de un híbrido en paralelo. Tampoco requieren enchufarse: el motor, el frenado regenerativo y la inercia recuperan la energía. En México, Nissan ha impulsado esta tecnología con sus modelos e-Power: X-Trail y Kicks Play.

Híbridos enchufables o PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

BYD King 2026

Los híbridos enchufables (PHEV) son el puente más claro entre un auto a combustión y uno eléctrico: ambos motores pueden impulsar el auto de forma independiente o complementarse, pero con baterías mucho más grandes, y su software prioriza el uso eléctrico.

Mientras un HEV tiene baterías de 1 a 3 kWh, un PHEV puede llevar de 7 kWh hasta cerca de 40 kWh. Con ello circulan entre 20 km y casi 200 km solo con electricidad, y sin limitarse a 60 u 80 km/h en modo eléctrico: algunos van cómodamente a 100 o 120 km/h mientras tengan batería.

Geely EX5 EM-i 2026RODOLFO BUHRER

Lo interesante es que gracias a su software y transmisión pueden operar en modo totalmente a combustión, totalmente eléctrico, híbrido en serie o híbrido en paralelo, según la demanda de energía, el estado de carga o la configuración que elijas.

Su otro factor diferenciador: para llenar la batería es prácticamente obligatorio conectarlo a un cargador. Si lo usas siempre con carga baja como un híbrido común, su eficiencia será menor que la de un HEV, porque debe apoyarse más en el motor a combustión para cargar con el peso extra de las baterías.

En cambio, si puedes instalar el cargador en casa, hacen mucho sentido: cada carga puede ser muy barata aprovechando los precios preferenciales que CFE ofrece con un medidor específico para el auto.

¿Cuál tipo de híbrido me conviene?

En resumen: si buscas el menor precio y solo un pequeño ahorro de combustible, un MHEV es lo más básico (pero hoy ya sin beneficios fiscales en México) por lo que realmente yo los descartaría. Si quieres buen ahorro real, beneficios fiscales y cero complicaciones de carga, un HEV es la opción más equilibrada. Y si recorres distancias cortas a diario y puedes cargar en casa, un PHEV te da manejo casi eléctrico con la tranquilidad de la gasolina para viajes largos.