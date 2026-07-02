Científicos revelan por qué el Polo Sur se congeló antes que el Polo Norte

Aunque en su día fue un ⁠lugar templado y frondoso, el continente más meridional de la Tierra, la Antártida, se congeló hace unos 34 millones de años, quedando cubierto por una capa de ⁠hielo que hoy alcanza un espesor de hasta 5 kilómetros.

Por el contrario, la zona más septentrional del planeta, la región ártica, no se congeló hasta 25 millones de años después. Esta asimetría polar ha desconcertado durante mucho tiempo a los científicos, pero ahora los investigadores podrían haber resuelto el misterio.

Evaluaron la topografía de la región antártica y usaron modelos computacionales para reconstruir cómo evolucionó la superficie ⁠a lo largo de muchos millones de años.

Descubrieron que un ⁠potente proceso geológico impulsó el alza de una cordillera que superó un umbral de altitud crucial para permitir la formación y expansión de los glaciares de montaña, así como para que el hielo permanente se afianzara.

El resultado fue la aparición de la vasta capa de hielo de la Antártica Oriental en una época en la que las temperaturas globales eran unos 5 grados más cálidas que en la actualidad.

Esto hizo que el Polo Sur contara con una capa de hielo mucho antes de que una tendencia de enfriamiento global a largo plazo permitiera otra alrededor del Polo Norte. La capa de la Antártica Oriental ya estaba formada al inicio de un capítulo de la historia de la Tierra denominado Oligoceno, que siguió al Eoceno.

La Antártida formó parte en su día de un supercontinente del hemisferio sur llamado Gondwana, que también incluía masas continentales que hoy son África, Sudamérica, Australia, Arabia y el subcontinente indio.

Como parte de un proceso denominado tectónica de placas —que implica el movimiento inexorable de placas a escala continental sobre la superficie del planeta—, estas masas continentales acabaron separándose y desplazándose lentamente hacia sus ubicaciones actuales.

"Nuestro estudio demuestra que un proceso geológico que comenzó hace más de 160 millones de años, durante la separación continental de África y la Antártica, y que se prolongó durante decenas de millones de años, determinó cuándo y dónde podrían formarse las principales capas de hielo de la Tierra durante la transición del Eoceno al Oligoceno, hace unos 34 millones de años", afirmó el geocientífico Thomas Gernon, codirector del estudio publicado el jueves en la revista Science.

Esta transición marcó el cambio del cálido clima de "efecto invernadero" de la Tierra al actual período más frío, señaló Gernon. La Antártica permaneció unida a Australia y Sudamérica durante decenas de millones de años después de que África se alejara, separándose finalmente también de ellas.

El proceso geológico al que se refiere Gernon es un fenómeno denominado "ondas del manto": perturbaciones de movimiento lento en las profundidades de la Tierra que se desencadenan durante la fragmentación continental.

"Estas ondas pueden eliminar roca densa de la parte inferior de las placas tectónicas, lo que aligera los continentes y hace que se eleven, formando en ​última instancia terrenos elevados como mesetas y cordilleras", explicó.

Cuando estas ondas del manto se desplazaron bajo la Antártida, provocaron la formación de una gran meseta coronada por las montañas Gamburtsev, una cordillera situada en la parte central de la zona oriental. Aunque alcanza casi 3.400 metros, ahora está sepultada bajo la capa de hielo más ⁠grande del mundo.

Los investigadores afirmaron que la erosión y el levantamiento provocados por las ondas del manto empujaron gradualmente ⁠el paisaje hasta altitudes lo suficientemente elevadas como para que el hielo se ⁠estabilizara, incluso en una época de clima global cálido.

Clima y topografía

"Nuestro estudio subraya la importancia de la interacción entre el cambio climático y los cambios en la topografía", afirmó Thea Hincks, geocientífica de la Universidad ⁠de Southampton y codirectora del estudio.

En el caso de la Antártica a finales del Eoceno, el umbral de altitud necesario para facilitar la formación de hielo permanente se situaba entre 1,5 km-2 km, señaló Gernon. Las simulaciones del estudio indicaron que, hace unos 45 millones de años, amplias zonas de la Antártida oriental se habían elevado por encima de este umbral.

"Al igual que las temperaturas descienden a medida que ascendemos por una montaña alta, las cotas más elevadas tienen más probabilidades de retener nieve durante todo el año", comentó.

"La superficie de las montañas Gamburtsev por encima de la cota crítica para mantener hielo aumentó de forma drástica. Hace unos 34 millones de años, casi el 90% de la región se encontraba por encima de este umbral, en comparación con solo cerca de un tercio hace 60 millones de años", agregó.

La situación fue diferente en el Ártico, donde los glaciares crecieron y disminuyeron a lo largo de los últimos 50 millones de años, pero ⁠las grandes capas de hielo no se estabilizaron hasta hace menos de 10 millones de años.

En el Polo Norte no hay tierra firme; se encuentra en medio del Océano Ártico. Eso significa que no había terreno que alcanzara antes el umbral de altitud necesario para favorecer la formación de hielo permanente.

"El clima tenía que enfriarse mediante una reducción de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera antes de que pudiera formarse hielo permanente a altitudes más bajas", explicó Gernon.