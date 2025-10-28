Hyundai Palisade, el lado eficiente de la distinción

Antes de cerrar el año, el fabricante dio un fuerte impulso a su gama de productos y de paso se posicionó sólidamente en nuestro mercado con la presentación del Palisade Híbrida 2026. Con esta nueva versión se acerca al cliente que requiere un vehículo familiar de gran tamaño pero cuya prioridad es la eficiencia de combustible. Y a ello hay que sumar las ventajas que representa en términos de pertenencia y usabilidad diaria.

El vehículo insignia de Hyundai ofrece a sus ocupantes el más alto nivel de confort y equipamiento para los trayectos, ya sea en carretera o ciudad. FOTO EE:Cortesía

Bajo consumo

Esta versión se vale de un nuevo conjunto híbrido que combina el desempeño de un motor a combustión de 2.5 litros de cuatro cilindros con turbocargador que es asistido por dos motores eléctricos que están montados en la transmisión que aportan 90 caballos de fuerza y que son alimentados por una batería de iones de litio cuya capacidad es de 1.49 kWh; el sistema híbrido entrega una potencia total de 334 caballos de potencia. La transmisión es automática de seis velocidades y la tracción es AWD. Hyundai declara un consumo de combustible combinado de 17.71 km/l.

Los pasajeros podrán disfrutar de amenidades como aire acondicionado de tres zonas, asientos delanteros eléctricos con memoria, calefacción, ventilación y soporte lumbar, por mencionar algunas. FOTO EE:Cortesía

Reconocible a la distancia

Su diseño moderno determinado por sus faros Led de proyección duales que impactan por la conformación de las luces de posición y su imponente parrilla de segmentos horizontales. Mantiene sus medidas generales de las que destaca el largo total de 5.06 metros. Un detalle muy atractivo es que las luces posteriores siguen el mismo patrón que las diurnas delanteras, logrando una identidad muy fuerte. Otra de las ventajas de su imagen bien trabajada es que logra un Coeficiente de resistencia de 0.31 Cd.

Entre sus ventajas de confort están los cristales de privacidad, el doble quemacocos eléctrico así como los espejos exteriores electrocrómicos ajustables eléctricamente y con intermitentes. FOTO EE:Cortesía

Seguridad total

En este apartado resulta muy completo para transportar a la familia al equipar la suite Hyundai Smart Sense que reúne sistemas como el Asistente de mantenimiento y corrección de carril, Control crucero inteligente con función Stop&Go, Asistente de anticolisión frontal y de giro, Monitor de punto ciego, Asistente de salida segura, por mencionar algunos. A todo lo anterior hay que agregar las bolsas de aire frontales, laterales tipo cortina y para las rodillas del conductor.

Disponibilidad

Para el mercado mexicano la nueva Hyundai Palisade Híbrida llegará solo en la versión Limited Tech y estará disponible en los pisos de venta a partir del 3 de noviembre.

Ficha técnica