Hyundai refuerza su apuesta por los híbridos en México con la llegada de Palisade

Al presentar incremento de 25% en sus ventas de autos verdes, Hyundai Motor de México afirma que el mercado mexicano se encuentra fuerte para sumar nuevos modelos a la familia de los híbridos, e introduce la SUV Palisade híbrida 2026, como la gran apuesta de la marca coreana para su expansión.

“La totalmente nueva Palisade Hibrida 2026 es una pieza clave dentro de la estrategia de Hyundai en México hacia una movilidad más eficiente y sostenible. Con esta versión híbrida, reforzamos nuestro compromiso con la evolución de este tipo de tecnologías, respondiendo a una demanda creciente del mercado”, sostuvo Edgar Carranza, CEO de Hyundai Motor de México.

Recordó que en lo que va del 2025, las ventas de vehículos híbridos de Hyundai aumentaron 25% en México respecto al 2024, “lo que demuestra que los consumidores valoran cada vez más las opciones que combinan desempeño, innovación y responsabilidad ambiental”, agregó.

Por primera vez en México, la Palisade incorpora una motorización híbrida (HEV), marcando un paso firme en la estrategia de energías verdes de Hyundai y reafirmando su compromiso con una movilidad más inteligente, eficiente y alineada con las necesidades del mercado mexicano.

Hyundai introduce en México la versión híbrida para Palisade, impulsada por un motor 2.5 litros Turbo combinado con un sistema eléctrico de última generación. Con 334 hp de potencia total y emisiones combinadas de solo 132 gramos por kilómetro de dióxido de carbono (CO₂), ofrece un balance sobresaliente entre desempeño, eficiencia y responsabilidad ambiental, posicionándose entre las más avanzadas de su categoría, señaló la empresa a través de un comunicado.

En entrevista reciente, el CEO de Hyundai dijo a El Economista: “Para el próximo año (2026) viene para Hyundai un crecimiento importante y la apuesta fuerte todavía por los autos híbridos. Tenemos nuestra Tucson (SUV) híbrida, la Santa Fe, nuestro Elantra, que además trae una versión más económica y accesible para los clientes. Vamos a seguir sumando más vehículos híbridos a nuestra línea de producto”.

Edgar Carranza destacó que en Hyundai tienen “una expectativa positiva de ser una marca sólida, que tiene compromiso firme con México, de seguir creciendo y sobre todo de seguir apostando para futuras inversiones”.

Por ello, la SUV insignia de Hyundai, Palisade evoluciona con un diseño más lujoso y completamente renovado, mayor tecnología y un desempeño híbrido de nueva generación.