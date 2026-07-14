“Mujeres y hombres del campo rechazan el pasado de corrupción y reconocen el presente de transformación”: Secetario Duarte en entrega de apoyos en Atlacomulco

ATLACOMULCO, Estado de México.– El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, afirmó que el Gobierno del Estado de México continuará el trabajo de la mano de las y los productores para fortalecer al campo mexiquense y profundizar la transformación en la entidad. “Ustedes, mujeres y hombres del campo, saben y conocen, notan las diferencias entre el pasado de corrupción y el presente de transformación”, expresó.

Durante el evento de Impulso y Fortalecimiento del Campo Mexiquense, realizado en el municipio de Atlacomulco, aseguró que la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantendrá el trabajo cercano con la población. “Vamos a seguir encontrándonos a lo largo y ancho del Estado de México. Al gobierno de la Maestra Delfina Gómez le resta un importante tramo de responsabilidad, y juntos y juntas vamos a seguir construyendo para que durante mucho tiempo aquí, en el Estado de México y en estos municipios, la transformación se haga más evidente, se profundice y, sobre todo, siga siendo justa para el pueblo del Estado de México”, señaló.

Horacio Duarte también reconoció el compromiso del personal de la Secretaría del Campo por su labor diaria en las comunidades rurales. “Los compañeros de la Secretaría del Campo, mujeres y hombres comprometidos con claridad, son los que instrumentan. También un reconocimiento a todas y todos ellos, porque son parte fundamental de la transformación”, afirmó.