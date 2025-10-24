Honda: 60 años de una victoria histórica y 40 de liderazgo en México

En 2025, Honda celebra dos hitos fundamentales: 60 años de su primera victoria en el máximo circuito del automovilismo y 40 años de presencia industrial en México. Ambos momentos reflejan una misma filosofía: la de superar límites con innovación y visión de largo plazo.

Estos aniversarios no solo le rinden homenaje al legado de Soichiro Honda, fundador visionario, cuya pasión por la ingeniería se materializó en triunfos mundiales, sino que subrayan el impacto de la empresa en la economía mexicana, que con el pasar de los años, ha generado miles de empleos, así como una red de exportaciones a Norteamérica y Latinoamérica.

La historia en la pista comenzó en 1964, cuando Honda debutó con el RA271, un monoplaza diseñado y motorizado en Japón. Un año después, en la carrera celebrada en octubre de 1965 en México, el monoplaza RA272, con un motor V12 de 230 caballos de fuerza, cruzó la meta en primer lugar. Fue la primera victoria de un equipo y motor japonés en la máxima categoría del automovilismo. Un triunfo que cambió las reglas del juego.

En paralelo, la historia de Honda en México arrancó en 1985, con la apertura de su planta en El Salto, Jalisco. Allí comenzó la producción de motocicletas, autopartes y productos de fuerza. Años más tarde, con la planta de Celaya, Guanajuato, el compromiso se consolidó, hoy en día esta planta se encarga de la fabricación de vehículos como Honda HR-V y Acura ADX, la primera SUV de lujo hecha en México.

Actualmente Honda suma más de 6,600 colaboradores en el país y una red nacional de más de 110 distribuidores de automóviles, 190 de motocicletas y 115 de productos de fuerza. Su impacto económico se refleja en la generación de empleo, exportación a Norteamérica y fortalecimiento de la cadena de valor automotriz.

La innovación también ha sido una constante. A finales del año 2005, Honda trajo a México el primer auto híbrido comercializado en el país, el Honda Civic Hybrid 2006. Hoy, la gama de Híbridos Avanzados Honda incluye modelos como: Honda Civic Hybrid, Honda CR-V Hybrid y Honda Accord Hybrid, que combinan eficiencia y emoción.

En resumen, hace 60 años el sueño de Soichiro Honda de ganar el gran premio en el máximo circuito del automovilismo impulsó a Honda a cruzar primero la meta en una de las competencias más exigentes del mundo. Y hace 40, ese mismo espíritu llegó a México para quedarse, transformar e inspirar.

Porque el poder de los sueños no se mide en años, sino en lo que somos capaces de construir cuando creemos en ellos. Y Honda sigue soñando junto a México.