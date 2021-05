Las ediciones especiales simpre tienen un efecto positivo en el mercado. Jeep, especialista en configurar modelos únicos, ya ofrece en México esta versión que solo estará limitada a 80 unidades. Te preguntarás, ¿vale la pena? La respuesta es un sí rotundo cuando analizamos la oferta Valor/Precio, en la que el nuevo pick up de la marca no solo tiene reservadas grandes capacidades para la conducción off road sino también un estilo excéntrico.

Sin parecido

En México se ofrecen las versiones Overland y Rubicon para Gladiator y es en la primera en la que está basada la versión 80 Aniversario. En el exterior de inmediato identificarás el sabor especial con el que conmemora 80 años de historia del fabricante con elementos como los rines de aluminio de 18”, los neumáticos Bridgestone Dueler All Terrain 255/70 R18 así como diversos anagramas con las inscripciones como Trail Rated 4x4 así como 80 TH o la bandera estadounidense impresa sobre el perfil de un Jeep. Pero la concepción de este modelo va más allá y debes prestar mucha atención para notar las sutiles adiciones.

Por ejemplo, la parrilla de las 7 barras en esta ocasión está acabada en el mismo tono de la carrocería pero con los contornos en Accent Color mientras que la defensa delantera tiene un contraste muy llamativo debido a la aplicación del tono gris en las esquinas. En la zona de la batea viene con la aplicación del recubrimiento Bedliner para evitar que la carga dañe la lámina y la pintura, así como una recubrimiento plegable que es muy fácil de retraer en caso de requerir mayor volumen de carga.

Original

En el habitáculo se replica la originalidad de esta edición especial elementos como grabados 80TH en los tapetes, emblema en la consola central, asientos 80 Aniversario con piel negra y costuras en el tono gris tungsteno así como insertos brillantes a lo largo

del tablero como los que revisten a los diales, las salidas del sistema de climatización o en la botonera central. Para los grandes viajes Jeep destinó una configuración de sistemas muy interesante para este modelo como la pantalla central de 8.4” a color y táctil, Sistema Uconnect, audio Alpine con 9 bocinas, subwoofer y amplificador de 12 canales con 552 Watts de potencia así como Apple CarPlay y Android Auto.

Al volante

La sensación de conducir un auto invencible se mantiene intacta a lo que se suma una atmósfera única debido a su carácter especial. El motor Pentastar V6 hace una gran mancuerna con la transmisión automática de 8 cambios que se caracteriza por su corta relación en las primeras marchas lo que se traduce en la obtención de todo el par motor a muy bajas revoluciones obteniendo así más agilidad en el 4x4. Si bien no cuenta con bloqueos de diferencial ni desconexión eléctrica de la barra de torsión, su conjunto mecánico le es suficiente para sortear diferentes obstáculos.

Conclusión

Sin ser tan radical y especializado como la variante Rubicon, esta versión especial ofrece a su conductor un carácter exclusivo pues cada uno de los elementos que lo conforman le están reservados. A ello es obligado agregar el atractivo natural del pick up de Jeep.

marcos.martinez@eleconomista.mx

rrg