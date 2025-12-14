Uvas para fin de año: variedades y beneficios

Con las fiestas de fin de año, las uvas se convierten en protagonistas de la cena de Nochevieja en México. Más allá de un ritual simbólico, comer 12 uvas al compás de las campanadas para pedir deseos para el año que inicia, se trata de un fruto que ofrece características y beneficios que vale la pena conocer antes de ponerlas en tu mesa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su Guía de Consumo de la Revista del Consumidor de diciembre de 2025, presenta un panorama de las principales variedades de uvas disponibles en el país, cómo elegirlas correctamente y sus aportes nutricionales tienen, para que hagas una compra informada y saludable.

Variedades y datos de producción

El cultivo tiene una larga historia en México, que se remonta a la llegada de los misioneros españoles, quienes introdujeron y fomentaron la viticultura en el territorio. Desde entonces, la fruta se ha arraigado tanto en la gastronomía como en la tradición, empleándose fresca o como materia prima para vinos, destilados, jugos, conservas y vinagres.

La Guía de Consumo clasifica la uva en varias categorías según su uso:

Uva fruta : la más popular para consumo en fresco, disponible tanto con semilla como sin semilla.

: la más popular para consumo en fresco, disponible tanto con semilla como sin semilla. Uva pasa : deshidratada, más seca y concentrada.

: deshidratada, más seca y concentrada. Uva industrial: con mayor acidez, ideal para jugos y otros productos. En 2024, México produjo alrededor de 499 140 toneladas de uva, siendo Sonora, Zacatecas y Jalisco los principales estados productores.

Elige y conservar tus uvas

Según la Profeco, para elegir un racimo de buena calidad es importante:

Sacudirlo suavemente y si las uvas se desprenden fácilmente, podrían estar demasiado maduras.

Revisar que los tallos sean verdes y resistentes.

Que los frutos estén firmes, carnosos y con piel lisa, con color y tamaño uniformes.

Evitar los racimos que huelan a vinagre, ya que esto indica deterioro.

Para conservarlas en casa y que se mantengan frescas el mayor tiempo posible antes de la cena:

No las laves hasta el momento de consumirlas, ya que el agua puede acelerar su deterioro.

Guardarlas en la zona más fría del refrigerador y en recipientes herméticos.

Mantenlas en los racimos juntos y alejados de alimentos con olores intensos.

Consúmelas en menos de dos semanas para disfrutar su mejor sabor y textura.

Beneficios nutricionales

La uva no sólo es un símbolo de buena suerte, también ofrece beneficios para la salud gracias a sus componentes naturales, como los siguientes: