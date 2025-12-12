Cena navideña en México 2025: 92% mantiene el menú tradicional pese al alza de precios de hasta 50%

En México, la Navidad no se entiende sin comida. Tanto Profeco como diversas casas encuestadoras coinciden en que más del 92% de los hogares prepara una cena navideña, convirtiendo al 24 de diciembre en una de las noches de mayor actividad culinaria del año. A pesar del encarecimiento de los alimentos en los últimos años, los mexicanos mantienen un menú casi inamovible, orgullosamente tradicional y profundamente emocional.

Las cifras lo prueban. Distintas casas encuestadoras señalan que 47.8% de las familias cena pavo, mientras que 16.1% elige pierna de cerdo, 7.4% romeritos y 5.1% bacalao. El pavo domina de forma incuestionable: concentra 90% de su consumo anual en diciembre y 89% del pavo que se consume en México es importado. Según el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), México pasó de consumir 162,574 toneladas en 2023 a 173,786 toneladas en 2024, un crecimiento de 6.9% que confirma su papel como la proteína estrella de la temporada.

El costo de conservar la tradición

La cena navideña persiste, pero el bolsillo lo siente. Para dimensionar el impacto, basta revisar los datos observados por Profeco y el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM): entre 2023 y 2024, los ingredientes clave aumentaron entre 12% y 22%. Esto no es un ajuste menor; es una escalada que modifica el presupuesto familiar.

Romeritos con moleFacebook El Bajio

El caso más claro es el del bacalao, que pasó de $330 a $500 por kilo, un incremento cercano a 30%. Como México no produce este pescado, depende totalmente del mercado internacional, donde las cuotas de pesca y la demanda europea elevan los precios en diciembre.

La pierna de cerdo también aumentó alrededor de 12%, presionada por el costo de los granos —base de la alimentación porcina— y por la demanda estacional. Para una familia promedio, significa pagar entre 80 y 100 pesos más por una pieza de 4 a 5 kilos.

El pavo, por su parte, enfrenta un fenómeno particular. Aunque el precio por kilo no sube de forma tan agresiva, el costo de prepararlo sí. En 2024, Profeco calculó que cocinar 1 kilo de pavo ahumado costó 707 pesos, un aumento anual de 19.3%. Esto incluye mantequilla, verduras, especias y relleno, todos productos que también se encarecieron.

Los sabores que dan identidad

Pese a los incrementos, los platillos estrella no cambian porque no son solo recetas: son memoria. El pavo se convirtió en un símbolo de abundancia y reunión; la pierna, en un platillo que rinde y convoca; los romeritos, en un homenaje a la tradición mestiza; y el bacalao, en un clásico que conserva el toque familiar de la cocina hispano-mexicana. La ensalada de manzana y el ponche completan el ritual emocional de una noche que se repite desde generaciones atrás.

Cena navidad

Por eso, aun cuando suban los precios, las familias mexicanas ajustan estrategias: cambian marcas, compran con anticipación, cooperan entre parientes o buscan mercados más accesibles. Pero no renuncian al menú. Los picos de venta registrados por Profeco el 23, 24, 30 y 31 de diciembre confirman que la tradición pesa más que la inflación.

Lo que se espera para Navidad 2025

Las proyecciones de Profeco y Comecarne apuntan a un 2025 más estable desde el punto de vista inflacionario. No se esperan reducciones, pero sí un crecimiento más moderado. El precio del pavo podría mantenerse entre $120 y $130 por kilo, mientras que la disponibilidad de productos agrícolas tendería a normalizarse conforme mejoren los ciclos productivos.

Aun así, lo esencial no cambiará: los platillos estrellas seguirán siendo los mismos. El pavo ocupará el centro de la mesa; la pierna volverá al horno; los romeritos defenderán su lugar en el centro del país; y el bacalao seguirá siendo un lujo al que pocas familias renuncian.

La Navidad mexicana, incluso en tiempos de precios altos, se sostiene en una certeza: no se trata solo de cocinar, sino de celebrar. Y mientras exista esa necesidad emocional de reencontrarse, estos platillos seguirán siendo los protagonistas de cada diciembre.