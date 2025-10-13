La UDLAP inaugura exposición que enaltece la tradición y vitalidad de la Talavera

En las inmediaciones de la Hacienda de Santa Catarina Mártir, espacio donde se encuentra ubicado el emblemático campus de la Universidad de las Américas Puebla, se inauguró "Añicos de mayólica, la Talavera en prácticas contemporáneas", proyecto artístico que reúne en un mismo espacio la fuerza de la tradición y la vitalidad de las nuevas generaciones a través de piezas de talavera del joven estudiante José Ruiz y de artistas consolidados que forman parte de la Colección de Arte UDLAP.

Durante la inauguración de la exposición, Ariadna Uribe Martínez, jefa del área de Patrimonio Artístico y Colección de Arte UDLAP, subrayó la importancia de mantener vivo el acervo de la universidad no sólo a través de su conservación, sino también mediante su activación y exhibición constante. “Las piezas de talavera que hoy se presentan forman parte de la riqueza cultural de nuestra universidad y es motivo de orgullo mostrarlas nuevamente al público en una propuesta que busca fortalecer el cruce entre el patrimonio y lo emergente, entre lo que heredamos y lo que estamos construyendo”.

Por su parte, José Ruiz, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, expresó su entusiasmo por participar en la muestra y destacó la relevancia de abrir espacios como estos a las nuevas generaciones. “Agradezco a la universidad por dar este espacio a los artistas emergentes, porque es importante que las piezas no solo se queden en los talleres, sino que salgan a la luz, donde se generan diálogos y donde como comunidad universitaria podemos crecer y conectar de alguna manera”, afirmó.

Cabe comentar que esta muestra curada por Erick Montero Mojica, reúne piezas de la Colección de Arte UDLAP de artistas como José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Sara Potter, Jan Hendrix, Raúl Anguiano, Alberto Ibáñez y Antonio Audirac, que al estar dispuestas junto al trabajo de José Ruiz, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla, crean un diálogo entre la mirada experimental del joven artista y el patrimonio cultural de la talavera que la UDLAP alberga en su colección de arte, la cual es considerada la colección universitaria más grande del país en su tipo dentro una institución privada.

La muestra artística, además de contar con un primer recorrido por la exposición, guiado por Karla Isabel López Pérez, coordinadora de Museografía y Conservación, junto con el artista invitado José Ruiz, tuvo una presentación especial del ballet Zenzontle, que se llevó a cabo en el patio central de la hacienda, lo que convirtió la apertura en una experiencia integral que vinculó artes visuales, patrimonio y expresión escénica.

Cabe destacar que esta exposición se enmarca en la celebración del 85 aniversario de la Universidad de las Américas Puebla y el 55 aniversario de su campus en Puebla y estará disponible hasta el 31 de octubre. Es así como la institución reafirma su compromiso con el proyecto Museo Viviente UDLAP, el cual busca concebir el campus como un espacio abierto al arte y la cultura, donde los acervos universitarios se mantienen cercanos, vivos y en constante diálogo con la comunidad.