Solsticio de verano 2026: 10 claves y curiosidades que debes conocer sobre el día más largo del año

Este domingo 21 de junio ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el solsticio de verano, evento que marca oficialmente el inicio de la estación más cálida en el hemisferio norte.

Aunque suele asociarse con altas temperaturas y vacaciones, este acontecimiento va mucho más allá. Se trata de un momento clave en la relación entre la Tierra y el Sol, que ha sido observado y celebrado por distintas culturas desde hace miles de años.

Si quieres entender qué sucede exactamente y por qué es tan especial, estas son algunas de las curiosidades más interesantes del solsticio de verano 2026.

¿A qué hora ocurrirá el solsticio de verano en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el solsticio de verano ocurrirá en México a las 02:24 horas del domingo 21 de junio, tiempo del centro del país.

A partir de ese momento comenzará oficialmente el verano astronómico en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur iniciará el invierno.

1. Es el día con más horas de luz del año

La principal característica del solsticio es que marca el día más largo y la noche más corta del año para quienes viven en el hemisferio norte.

En muchas ciudades mexicanas habrá más de 13 horas continuas de luz solar, gracias a la inclinación del eje terrestre hacia el Sol.

2. No ocurre porque la Tierra esté más cerca del Sol

Una de las creencias más extendidas es que el verano llega porque nuestro planeta se acerca al Sol. Sin embargo, sucede exactamente lo contrario.

El próximo 6 de julio la Tierra alcanzará el afelio, el punto más alejado de su órbita respecto al Sol, a unos 150 millones de kilómetros de distancia.

Las estaciones no dependen de la distancia al Sol, sino de la inclinación del eje terrestre, que es de aproximadamente 23.5 grados.

3. La palabra "solsticio" significa "Sol detenido"

El término proviene del latín solstitium, que puede traducirse como "Sol quieto" o "Sol detenido".

Esto se debe a que, observándolo desde la Tierra, el Sol parece alcanzar un punto máximo en el cielo y durante varios días cambia muy poco su posición aparente al amanecer y al atardecer.

4. El Sol alcanza su punto más alto del año

Durante el solsticio, el astro alcanza la máxima altura posible al mediodía para los observadores ubicados fuera de los trópicos.

Por ello, los rayos solares llegan con mayor inclinación directa sobre el hemisferio norte.

5. En el Ártico hay lugares donde el Sol no se pone

La inclinación de la Tierra provoca fenómenos extremos cerca de los polos.

Mientras ocurre el solsticio de junio, algunas regiones ubicadas dentro del Círculo Polar Ártico experimentan 24 horas continuas de luz solar, un fenómeno conocido como "sol de medianoche".

Al mismo tiempo, zonas cercanas al Polo Sur permanecen en oscuridad durante todo el día.

6. El amanecer más temprano no siempre coincide con el solsticio

Aunque se trata del día más largo del año, existe una curiosidad astronómica poco conocida: el amanecer más temprano y el atardecer más tardío no suelen ocurrir exactamente el mismo día del solsticio.

Esto se debe a variaciones en la órbita terrestre y en la manera en que se mide el tiempo solar.

7. En México pasa sobre el Trópico de Cáncer

Durante el solsticio de junio, el Sol se ubica directamente sobre el Trópico de Cáncer, línea imaginaria situada a 23.5 grados de latitud norte que atraviesa territorio mexicano.

Este es uno de los puntos clave que explican por qué el hemisferio norte recibe más radiación solar durante esta época del año.

8. Algunas zonas tropicales experimentan "días sin sombra"

En regiones cercanas al Trópico de Cáncer puede ocurrir el llamado fenómeno de "sombra cero".

Durante unos instantes alrededor del mediodía, el Sol se encuentra prácticamente sobre la vertical y los objetos proyectan sombras mínimas o casi imperceptibles.

9. Los pueblos antiguos lo utilizaban como calendario natural

Mucho antes de los calendarios modernos, diversas civilizaciones observaban los solsticios para medir el paso del tiempo.

En Mesoamérica, el movimiento aparente del Sol ayudaba a organizar ceremonias, ciclos agrícolas y festividades. Algunos sitios arqueológicos fueron construidos para alinearse con fenómenos relacionados con los solsticios y equinoccios.

Por ejemplo, en la antigua ciudad maya de Mayapán, en Yucatán, ciertas estructuras muestran alineaciones vinculadas con el recorrido solar durante estas fechas.

10. Marca el inicio de una de las mejores temporadas para observar el cielo

Según la NASA, el verano boreal trae consigo algunas de las vistas más atractivas del cielo nocturno.

Durante las noches de esta estación será posible identificar el llamado Triángulo de Verano, formado por las brillantes estrellas Vega, Altair y Deneb.

También comienzan a destacar objetos de cielo profundo muy apreciados por astrónomos aficionados y astrofotógrafos, como la Nebulosa del Anillo, la Nebulosa de Norteamérica y la famosa Nebulosa de las Mancuernas.

Un fenómeno que se observa desde hace miles de años

Los solsticios fueron algunas de las primeras observaciones astronómicas realizadas por la humanidad. A lo largo de la historia han servido para organizar calendarios, planear cosechas y comprender mejor el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

En 2026, el fenómeno volverá a recordarnos que las estaciones no dependen de la distancia entre nuestro planeta y el Sol, sino de la inclinación de nuestro mundo en el espacio, un movimiento que sigue marcando el ritmo de la vida en la Tierra desde hace millones de años.