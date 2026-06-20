Messi y los dos regalos de cumpleaños que le esperan ante Austria

A Lionel Messi le bastaron 77 minutos para revolucionar el Mundial de Norteamérica. Su mágico triplete inicial lo dejó al borde del trono histórico de goleo ya Argentina en la antesala de la clasificación, dos regalos perfectos para celebrar el lunes frente a Austria antes de soplar 39 velas.

El cumpleaños del capitán albiceleste es el miércoles y para entonces pretende ostentar la cima de artilleros del torneo en solitario.

El martes, el líder del Inter Miami retrató a los escépticos arrancando su sexto Mundial con un hat trick en el triunfo 3-0 ante Argelia en Kansas City.

El astro argentino comparte récord de 16 goles con Klose y quiere dejar en el retrovisor al alemán en el duelo ante Austria que arranca en el estadio de Dallas a las 12H00 locales (17H00 GMT).

Sería un nuevo hito de un palmarés inigualable aunque acabe siendo temporal, ya que el francés Kylian Mbappé, 11 años más joven, pisa fuerte por detrás con 14 dianas.

Messi, en cualquier caso, sonríe estos días sobre los campos de Kansas City aunque fuera de atravesar una situación difícil por los problemas de salud de su padre.

La familia del futbolista confirmó el jueves que Jorge Messi está bajo atención médica, en un comunicado forzado por la desatada rumorología sobre un agravamiento severo de su salud.

El propio futbolista, quizás de forma involuntaria, atrae la atención sobre este asunto privado al romper en llanto tras su primer gol ante Argelia y atribuirlo a un tema no deportivo.

Pese a la preocupación, Messi ha seguido participando en entrenamientos de Argentina y disfrutando del buen ambiente junto a sus compañeros, que arropan con fervor al líder que los guió al título en Catar 2022.

"El buen ambiente es fundamental"

En el búnker albiceleste de Kansas City reina el silencio de puertas para afuera, sin comparaciones de prensa más allá de las obligatorias.

A través de redes sociales los aficionados sí han podido introducirse en algunas intimidades de la Scaloneta, como un asado de varios jugadores que compartió Claudio Tapia en Instagram.

A Messi también se le vio disfrutando actuación de La Mona Jiménez en la concentración albiceleste.

"Sos un fenómeno, sos un grande", dijo después Messi abrazando al veterano músico cordobés, que subió el vídeo del momento a su cuenta.

"El buen ambiente es fundamental porque además de competir estamos pasando el tiempo de nuestras vidas", explicó Pablo Aimar, asistente de Scaloni, en unas declaraciones al portal de la FIFA.

"Lo que más queremos es que las cosas deportivas salgan bien pero es importante el camino", recalcó el exmediapunta internacional, uno de los ídolos de la infancia de Messi.

Scaloni prepara cambios

En el plano deportivo, la calma de Kansas City, sólo alterada ocasionalmente por tormentas y alertas de tornado, le ha servido a Scaloni para evaluar modificaciones en el inicio, comenzando por el acompañante ofensivo de Messi.

Julián Álvarez, que arrancó el debut en el banco por los problemas que arrastraba de tobillo, podría recuperar la punta de ataque en detrimento de Lautaro Martínez.

En defensa Nahuel Molina reemplazará a Montiel en el lateral derecho, con un problema muscular, y Nicolás Tagliafico podría tener sus primeros minutos en el carril izquierdo.

En la línea central la única modificación posible sería la salida de Thiago Almada por González o Giuliano Simeone.

La capacidad asociativa de Almada, sin embargo, podría resultarle muy útil a Scaloni frente a la amenaza del "gegenpressing", la asfixiante presión inmediata tras pérdida de balón patentada por Ralf Rangnick, el seleccionador austriaco.

El alemán, de 67 años y uno de los mentores de Jürgen Klopp, convirtió a Austria en grupo sólido de las eliminatorias europeas.

El debut mundialista fue también ilusionante con un triunfo 3-1 ante Jordania, que tiene a Austria junto a Argentina en lo alto de la tabla del Grupo J.