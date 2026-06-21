Padres bajo presión: estudio revela crisis de tiempo y dinero para criar hijos

La preocupación por llegar a fin de mes, encontrar tiempo para la familia y garantizar un futuro estable para los hijos se ha convertido en una constante para millones de hogares. Así lo revela el informe State of the World's Fathers 2026, elaborado por la organización Equimundo, que analizó las experiencias de más de 8,000 madres, padres y cuidadores en 16 países, incluido México.

La investigación concluye que las familias están llegando a un “punto de quiebre” debido a la combinación de presiones económicas, exigencias laborales y la falta de políticas públicas que faciliten las tareas de cuidado.

Según el estudio, tres de cada cuatro padres y más de cuatro de cada cinco madres afirman sentirse preocupados de forma constante por su futuro financiero. Además, solo una de cada seis personas encuestadas considera que dispone del tiempo suficiente para atender a su familia.

La crianza cuesta más que dinero

El informe señala que la mayoría de los padres valora profundamente el tiempo que pasa con sus hijos. Nueve de cada diez participantes consideran que cuidar es importante y satisfactorio de su vida.

Sin embargo, esa disposición a cuidar choca con una realidad complicada. El aumento en los costos de vida, la dificultad para acceder a servicios de cuidado infantil, la escasa flexibilidad laboral y la necesidad de generar mayores ingresos obligan a muchas familias a sacrificar tiempo, oportunidades profesionales e incluso bienestar emocional.

Entre los hallazgos destaca que cerca de la mitad de los padres y madres consultados asegura que los gastos consumen al menos la mitad de sus ingresos.

Los padres quieren involucrarse más

Uno de los ejes centrales del estudio es la evolución del papel de los hombres en la crianza.

La investigación encontró que hoy es más común que los padres participen activamente en el cuidado de los hijos en comparación con generaciones anteriores. Además, la mayoría considera que los hombres son mejores compañeros de vida.

No obstante, persisten obstáculos importantes. Muchos hombres continúan sintiendo la presión social de ser los principales proveedores económicos del hogar, lo que dificulta dedicar más tiempo a las labores de cuidado.

Los investigadores advierten que la incertidumbre económica puede reforzar roles tradicionales de género, al aumentar la percepción de que los hombres deben concentrarse en generar ingresos mientras las mujeres asumen una mayor carga de cuidados.

¿Qué pasa en México?

México formó parte de los países incluidos en el análisis internacional y algunos de los resultados muestran retos particulares para las familias mexicanas.

Uno de los aspectos que llama la atención es el bajo acceso a apoyos públicos. El estudio señala que apenas alrededor de dos de cada diez padres y una de cada diez madres reciben algún tipo de beneficio o asistencia estatal relacionada con la crianza o el cuidado familiar.

Esta proporción se encuentra entre las más bajas de los países analizados y refleja las limitaciones que enfrentan muchas familias para acceder a programas de apoyo.

La investigación también ubica a México dentro de una tendencia global: los padres expresan interés en involucrarse más en la crianza, pero se enfrentan a jornadas laborales extensas, ingresos insuficientes y pocas medidas que les permitan conciliar el trabajo con la vida familiar.

Licencias parentales y cuidados, entre las principales demandas

Frente a este panorama, el estudio identifica una serie de demandas compartidas por madres y padres de distintos países.

Entre ellas destacan:

Licencias parentales pagadas.

Horarios laborales flexibles.

Acceso a guarderías y servicios de cuidado asequibles.

Apoyo durante el embarazo y después del nacimiento de los hijos.

Programas para atender a quienes cuidan simultáneamente a hijos y familiares adultos mayores.

Los autores sostienen que invertir beneficia a las familias, sino que también contribuye a mejorar la salud mental, fortalecer la economía y reducir desigualdades.

Más allá de las diferencias culturales entre países, el informe identifica un mensaje común: las familias sienten que los sistemas no están respondiendo a sus necesidades.

En un contexto marcado por la inflación, la incertidumbre económica y el aumento de los costos de vida, madres y padres coinciden en que necesitan más apoyo para poder cuidar a sus hijos sin poner en riesgo su estabilidad financiera.