Mundial 2026: horarios y dónde ver los partidos de este domingo 21 de junio

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 21 de junio con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones rumbo a los dieciseisavos de final.

La jornada incluye el duelo entre España y Arabia Saudita, el choque entre Bélgica e Irán marcado por el contexto político que rodea al equipo asiático, además de los compromisos Uruguay vs Cabo Verde y Nueva Zelanda vs Egipto.

¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026 hoy?

Estos son los horarios de los encuentros para México:

España vs Arabia Saudita | 10:00 horas

Bélgica vs Irán | 13:00 horas

Uruguay vs Cabo Verde | 16:00 horas

Nueva Zelanda vs Egipto | 19:00 horas

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 este 21 de junio

España vs Arabia Saudita

Hora: 10:00 horas

Transmisión: ViX Premium, Azteca 7, Canal 5 y TUDN

Hora: 13:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Hora: 16:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Hora: 19:00 horas

Transmisión: ViX Premium

España busca reaccionar ante una Arabia Saudita que sueña con la sorpresa

Bélgica vs IránUruguay vs Cabo VerdeNueva Zelanda vs Egipto

Uno de los partidos más atractivos del día será el de España frente a Arabia Saudita. La selección española llega obligada a mejorar después de un inesperado empate sin goles ante Cabo Verde en su presentación.

El técnico saudita Georgios Donis reconoció que las posibilidades de su equipo aumentan si España no cuenta desde el inicio con Lamine Yamal y Nico Williams, dos futbolistas que se recuperan de molestias físicas y que fueron suplentes en el primer encuentro.

Arabia Saudita también dejó buenas sensaciones tras igualar 1-1 con Uruguay y aspira a dar otro golpe sobre la mesa frente a una de las favoritas para conquistar el título.

Bélgica e Irán, un duelo marcado por la tensión fuera de la cancha

El encuentro entre Bélgica e Irán llega rodeado por circunstancias poco habituales.

La selección iraní ha denunciado sentirse afectada por restricciones migratorias y problemas logísticos durante el torneo. El equipo incluso presentó un recurso ante la FIFA al considerar que las condiciones de preparación no han sido equitativas.

Pese a ello, el conjunto asiático mantiene intactas sus aspiraciones después de empatar 2-2 con Nueva Zelanda en su debut. Bélgica, por su parte, también sumó un punto en la primera jornada tras igualar 1-1 frente a Egipto.

Con todos los integrantes del Grupo G empatados con una unidad, el resultado podría ser determinante para las aspiraciones de clasificación.

Uruguay busca imponer su jerarquía ante la revelación Cabo Verde

La selección de Uruguay intentará conseguir su primera victoria del Mundial luego de empatar 1-1 con Arabia Saudita.

Enfrente tendrá a una de las grandes sorpresas del torneo: Cabo Verde, que logró contener a España y arrancarle un valioso empate sin goles.

El seleccionador caboverdiano, Bubista, aseguró que su equipo no ha viajado solo para participar y que afrontará el compromiso "sin miedo", con el objetivo de seguir soñando con la clasificación.

Para la Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, sumar tres puntos resulta fundamental para no complicar su camino hacia la siguiente ronda.

Egipto quiere hacer historia frente a Nueva Zelanda

La jornada cerrará con el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto.

Los egipcios buscan conseguir la primera victoria mundialista de su historia y depositan buena parte de sus esperanzas en la dupla ofensiva conformada por Mohamed Salah y Omar Marmoush, delantero del Manchester City que se ha convertido en una de las figuras del combinado africano.

Tras empatar 1-1 con Bélgica en su estreno, Egipto necesita ganar para acercarse a clasificación histórica, mientras que Nueva Zelanda intentará recuperarse después de igualar 2-2 con Irán en la primera fecha.

Con grupos todavía muy abiertos y varios favoritos obligados a reaccionar, la actividad de este domingo promete ser atractiva de la primera fase del Mundial 2026.