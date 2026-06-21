Clima hoy 21 de junio: estados con lluvias fuertes y temperaturas de hasta 45 grados

El primer domingo del verano estará acompañado por un contraste de condiciones meteorológicas en gran parte del país. Mientras varias entidades enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones y deslaves, otras registrarán temperaturas de hasta 45 grados Celsius debido al inicio de una nueva onda de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 21 de junio se esperan lluvias muy fuertes en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, derivadas de la interacción de una línea seca, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de las ondas tropicales 8 y 9.

¿Dónde lloverá más este domingo?

Las precipitaciones más intensas, de entre 50 y 75 milímetros, se pronostican para zonas de:

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Además, se esperan lluvias fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la Ciudad de México también habrá chubascos durante la tarde.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo en zonas altas, encharcamientos, inundaciones urbanas y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Onda de calor elevará temperaturas hasta 45 grados

Mientras las lluvias afectarán buena parte del país, en el norte y noroeste continuará el ambiente extremadamente caluroso.

Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius se prevén en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Asimismo, se esperan valores de entre 35 y 40 grados en regiones de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

El organismo meteorológico informó que este domingo comenzará una onda de calor en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México?

Para el Valle de México se prevé una mañana fresca con cielo medio nublado y posibles lluvias aisladas. Por la tarde aumentará la nubosidad y se registrarán chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias fuertes en el occidente del Estado de México.

La temperatura en la capital oscilará entre 13 y 15 grados Celsius como mínima y de 25 a 27 grados como máxima. Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Durango, Chiapas, Campeche y Yucatán. En diversas regiones del país podrían presentarse tolvaneras, caída de árboles y afectaciones a anuncios espectaculares.

En las costas de Baja California Sur y Quintana Roo se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, mientras que en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán las olas podrían alcanzar hasta 2 metros.

Recomendaciones

Ante las condiciones previstas, Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones y tomar medidas para prevenir golpes de calor en las regiones donde persistirán las altas temperaturas.