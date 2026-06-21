¿Cuántos puntos se necesitan para pasar a la fase eliminatoria del Mundial?

La ampliación del cuadro a 48 selecciones en el Mundial de este año implica que pasarán los ocho mejores terceros.

A medida que la jornada de este fin de semana en Canadá, México y Estados Unidos vaya definiendo la clasificación de los grupos, se sacarán las calculadoras para determinar el requisito mínimo para pasar a los dieciseisavos de final.

Es solo la segunda vez que un torneo organizado por la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, cuenta con tantos equipos, por lo que la experiencia previa se limita a la Copa Mundial Sub-17 celebrada el pasado noviembre en Qatar.

Pero no es, ni mucho menos, la primera vez que los terceros clasificados han tenido la oportunidad de pasar de ronda.

Esto se remonta a la fase final del Mundial de 1986 en México, que fue la primera en la que los cuatro mejores terceros pasaron a las eliminatorias junto con los dos primeros de cada grupo.

Aún era una época en la que se otorgaban dos puntos por victoria, en lugar de tres, pero un análisis de 38 torneos de la FIFA y campeonatos continentales en los que ha habido un cuadro de 24 equipos -y, por lo tanto, cuatro plazas disponibles para los mejores terceros clasificados- ofrece una idea de los puntos necesarios para pasar a la fase eliminatoria.

Los puntos a mirar

* Cinco puntos: Nunca un equipo que haya sumado cinco puntos en sus tres partidos de la fase de grupos ha quedado fuera de los dos primeros puestos de la fase de grupos.

* Cuatro puntos: Solo en dos ocasiones un equipo con cuatro puntos no se ha clasificado, y ambos casos ocurrieron en el Mundial Sub-20. Pero, curiosamente, Noruega quedó última en su grupo del Mundial de 1994 con cuatro puntos, y lo mismo le ocurrió a Ucrania en el último torneo de Europa celebrado en Alemania hace dos años.

* Tres puntos: La tasa de éxito de los equipos que terminan con tres puntos es ligeramente inferior al 50%, pero casi todos ellos tienen una diferencia de goles positiva. Tres puntos y una diferencia de goles negativa dejan menos de una de cada tres posibilidades de pasar de ronda. Una excepción fue Noruega en el Mundial Sub-20 de 2019, que, a pesar de tener una diferencia de goles positiva de ocho, quedó eliminada. Eso incluyó una victoria por 12-0 sobre Honduras, en la que Erling Haaland marcó nueve goles. En el Mundial Sub-17 celebrado el año pasado en Qatar, con 48 equipos, cuatro de los seis equipos se clasificaron.

* Dos puntos: Solo en dos de los torneos analizados, en los que se otorgaban tres puntos por victoria, un equipo terminó con tan solo dos puntos; el caso más reciente fue el de Tanzania en la Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos a finales del año pasado.