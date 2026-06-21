¿Habrá marchas hoy en CDMX? Consulta las movilizaciones previstas para el 21 de junio

La Ciudad de México tendrá este domingo 21 de junio una jornada con diversas movilizaciones sociales, actividades de protesta, concentraciones ciudadanas y eventos masivos que podrían generar afectaciones viales en distintas zonas de la capital, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este día se contempla una marcha y al menos ocho concentraciones, además de rodadas ciclistas, motociclistas, eventos deportivos y actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

Marcha programada para este domingo

La principal movilización del día será encabezada por la Asamblea Antifa Antimundialista de Rollers, Skaters and BMX.

La cita está prevista a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia la Alameda Central. Los participantes exigirán la reconstrucción del Skatepark San Antonio Abad, espacio que, aseguran, fue afectado por las obras del corredor y parque elevado sobre Calzada de Tlalpan impulsadas en el contexto de los preparativos para el Mundial 2026. La asistencia estimada es de 150 personas.

Concentraciones previstas

A partir del mediodía se desarrollarán diversas actividades en distintos puntos de la capital.

Entre ellas destaca la concentración de la colectiva Hijas de la Cannabis en Plaza Tlaxcoaque, donde realizarán un evento cultural para exigir espacios seguros para mujeres consumidoras de cannabis y recolectar donaciones destinadas a hospitales infantiles. Las autoridades no descartan afectaciones viales en la zona.

También en el Ángel de la Independencia se prevén dos actividades vinculadas con Palestina. El colectivo Firmas por Palestina MX realizará una jornada de recolección de firmas para solicitar al gobierno mexicano una postura más firme frente al conflicto en Medio Oriente, mientras que el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos convocó a un acto político-cultural para exigir la expulsión de la Federación Israelí de la FIFA y denunciar la situación en Palestina.

Por su parte, Laboratorio 4:20 llevará a cabo una jornada informativa sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y derechos humanos en la intersección de Chapultepec y Amberes, en la colonia Juárez.

Actividades relacionadas con el Mundial 2026

La agenda también contempla actividades vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A las 17:00 horas, integrantes de la comunidad argentina se reunirán en el Ángel de la Independencia para realizar el denominado "Banderazo de Argentina", un acto de apoyo a la selección albiceleste previo a sus compromisos mundialistas. Se espera una asistencia aproximada de 200 personas.

Además, continúan las actividades del FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino y de los festivales futboleros instalados en distintos puntos de la ciudad, donde se transmitirán los partidos del Mundial en pantallas gigantes.

Eventos deportivos que afectarán la movilidad

La movilidad también podría verse impactada por varios eventos deportivos masivos.

Entre los más relevantes se encuentran la Carrera Grupo BAL, con salida y meta en la Glorieta de la Diana Cazadora, y la Carrera del Día del Padre 21K 2026, que recorrerá Periférico Sur, Cuemanco y Zacatépetl desde las primeras horas de la mañana.

Asimismo, se realizará el tradicional Paseo Dominical Muévete en Bici sobre Paseo de la Reforma y otras vialidades principales de la ciudad.

Recomendaciones para automovilistas

Ante la combinación de marchas, concentraciones, carreras atléticas y eventos vinculados con el Mundial 2026, las autoridades recomiendan a la población anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Centro de Orientación Vial.

Las mayores afectaciones se prevén en zonas como Paseo de la Reforma, Centro Histórico, Ángel de la Independencia, Alameda Central, Periférico Sur y el Zócalo capitalino, donde coincidirán varias actividades a lo largo del día.