Maru Campos acude a ceremonia en memoria de sacerdotes jesuitas en Cerocahui

La gobernadora Maru Campos acudió a la misa en honor a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como al guía de turistas Pedro Palma, quienes fallecieron hace cuatro años en Cerocahui, municipio de Urique,

La conmemoración reunió a autoridades civiles, representantes de la Iglesia católica, integrantes de la Compañía de Jesús y habitantes de la región, quienes recordaron el legado de servicio, acompañamiento y compromiso comunitario que distinguió a los clérigos en la Sierra Tarahumara.

Con su asistencia, la Gobernadora refrendó el acompañamiento institucional a las localidades de la región serrana en esta jornada de memoria y reflexión.

Además, destacó que desde los lamentables hechos que se suscitaron en 2022, su administración ha mantenido un estrecho seguimiento en la región para atender las necesidades más apremiantes de la población.

“Estamos aquí con solidaridad. Tenemos un presupuesto que se ha venido implementando en la Sierra Tarahumara para el combate a la pobreza, desnutrición y salud”, puntualizó Maru Campos.

La comunidad participó en una procesión acompañada por danzas tradicionales rarámuri, una expresión cultural y espiritual que simboliza la oración y el anhelo de paz para los pueblos de la zona.

Durante la visita, la mandataria dialogó con sacerdotes de la región, con quienes intercambió impresiones sobre la realidad que enfrentan las comunidades serranas y los esfuerzos que desde el Gobierno del Estado se realizan para fortalecer el tejido social y la construcción de la paz.

También estuvieron presentes el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; y Jesús Carrillo, coordinador de Asesores del Gobierno del Estado.

A través de estas dependencias, la administración estatal mantiene acciones permanentes en la Sierra Tarahumara, mediante programas orientados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el acceso a servicios básicos, la atención médica, la educación y la seguridad, particularmente a través de la estrategia Juntos por la Sierra.