SMN registra microsismo de magnitud 2.3 en CDMX con epicentro en Coyoacán

El Servicio Sismológico Nacional (SMN) reportó un microsismo con magnitud preliminar de 2.3 con epicentro en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el SMN, el movimiento telúrico se registró a las 20:36 horas.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), explicó que no sonó la alerta sísmica ante este movimiento telúrico debido a que el epicentro fue en la capital.

El C5 de CDMX detalló que se activaron los protocolos de emergencia y monitoreo con cámara de la capital.

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dijo a través de su cuenta de X que ha entablado comunicación con las unidades de las alcaldías y destalló que "al momento no se tiene reporte de afectaciones".