Isaac Hernández anuncia la edición 11 de Despertares

El próximo sábado 30 de agosto, la gala Despertares celebrará en el Auditorio Nacional once ediciones de presentar ante el público mexicano lo mejor de la danza en el mundo.

Los pormenores de la versión 2025 de esta iniciativa impulsada por Isaac Hernández, el primer bailarín mexicano en haber ganado en 2018 el Benois de la Danse, el máximo galardón para un ejecutante de ballet clásico en el mundo, y quien desde el año pasado se convirtió en el primer mexicano en incorporarse al American Ballet Theatre, con sede en Nueva York, fueron presentados este martes en el Lunario, en voz del propio Hernández, y de su hermana, Emilia Hernández, como productora ejecutiva de Despertares.

El bailarín de talla mundial destacó que Despertares trasladará a la capital mexicana a alrededor de 30 artistas escénicos de élite, provenientes de compañías como la Ópera de París, la Scala de Milán, del English National Ballet, del American Ballet Theatre, entre otras.

Formación y política pública

"Hoy me preguntaban en una entrevista sobre cuál es mi escenario favorito. Y lo tengo claro. Es muy especial presentarme en este escenario (el Auditorio Nacional), compartiendo con mi público, viviendo experiencias que me voy a llevar para el resto de mi vida, porque es inigualable. Siempre me voy a sentir emocionado de estar aquí", declaró Hernández.

Asimismo, destacó la vocación no sólo de entregar el espectáculo más profesional posible sino de ofrecer al público apasionado de la danza un programa alternativo de fomento y formación, cuyo pináculo fue el proyecto Despertares Impulsa, hoy ausente en la iniciativa en toda su complejidad, pero con elementos que siempre acompañarán al gran espectáculos dancístico.

“Despertares Impulsa es uno de los logros más increíbles que hemos tenido porque nos permitió dar herramientas a las personas que estaban interesadas en estas industrias para desarrollar cualidades (…) por eso, de cierta manera, no quiero perder esa cercanía dentro de las posibilidades que tenemos en esta edición. Y estamos trabajando para traer talleres sobre producción escénica y artística. Pronto podremos compartir más información sobre estos detalles”, declaró el bailarín.

Más adelante, Hernández fue consultado sobre su visión de política pública para acercar disciplinas como la danza a las generaciones más jóvenes.

“Siempre me ha gustado la idea de ver la participación del Estado como un facilitador y como una entidad que crea incentivos para la iniciativa de los artistas, porque de esa manera puede ser una responsabilidad compartida. Que no todo recaiga de una sola entidad sino que se creen las herramientas adecuadas para incentivar los emprendimientos. Si hay artistas que quieren hacer este tipo de proyectos para crear nuevos públicos y acceso a becas u oportunidades, que haya las herramientas adecuadas. Llevo ya varios años hablando sobre los incentivos fiscales, sobre la Ley Federal de Mecenazgo y de la necesidad de estudiar modelos como los de Francia o Inglaterra, que han probado que son muy efectivos precisamente en eso, en profesionalizar las industrias creativas”, detalló.

De Baryshnikov a Isaac Hernández

Asimismo, el bailarín nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1990, compartió sensaciones sobre la etapa que vive actualmente como parte de la compañía del American Ballet Theatre, considerada como tesoro nacional en el país vecino.

"Lo emocionante de estar viviendo en Nueva York es que allí llegan las mejores compañías del mundo, los mejores coreógrafos y los mejores bailarines. He tenido la oportunidad de ver piezas que se han creado y solamente se han bailado en esa ciudad”, expresó y añadió:

"Mi etapa en Nueva York me llegó en un momento muy especial de mi vida y de mi carrera. Estoy disfrutando muchísimo de la ciudad. Esta temporada está llena de retos. Hubo un par de semanas en las que estuve ensayando seis ballets diferentes. Me acuerdo cuando llegaba al salón de ballet y mi profesor ponía los videos de (Mijaíl) Baryshnikov (ensayando) con Twyla Tharp, creando la pieza ‘Baryshnikov by Tharp’, en ese mismo salón. Ahora me pondré el vestuario de Baryshnikov y será la primera vez que vuelva esa pieza al escenario después de que ella bailó en el American Ballet".

Despertares 2025

Sábado 30 de agosto

Auditorio Nacional

20:30 horas

Principales bailarines