Instituto del Nobel canceló rueda de prensa de Machado previa a ceremonia de premiación

El Instituto Nobel noruego canceló el martes la rueda de prensa que tenía prevista con la líder opositora venezolana María Corina Machado, antes de la ceremonia en la que se le entregará el Premio Nobel de la Paz.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro le ha prohibido a Machado, de 58 años, salir de Venezuela desde 2014, y la dirigente política está hace más de un año en la clandestinidad. El instituto dijo desconocer el paradero de Machado.

"Sé que quiere venir y que está en camino, pero eso es todo lo que sé", dijo Kristian Berg Harpviken, director del instituto y secretario permanente del comité del premio.

Aún no está claro si llegará a Oslo a tiempo para la ceremonia de entrega, añadió.

"Nos aseguraremos de que sea una ceremonia digna que reconozca a la galardonada de este año, poniendo de relieve la situación en Venezuela y la importancia de la democracia para la paz", dijo a la emisora pública NRK.

La ceremonia tendrá lugar el miércoles a las 13:00 hora local (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo, en presencia del rey Harald, la reina Sonja y al menos cuatro jefes de Estado latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa.

La rueda de prensa estaba prevista inicialmente para las 13:00 hora local (12:00 GMT) del martes y en un primer momento se retrasó. Más tarde, el instituto la canceló.

La propia galardonada "ha dicho en entrevistas lo difícil que será el viaje a Oslo", dijo el instituto en el comunicado.

El Comité Noruego del Nobel concedió el premio a Machado por su lucha contra lo que calificó de dictadura.

Ella se ha alineado con la facción más dura entre los cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

Cuando ganó el premio en octubre, Machado se lo dedicó en parte a Trump, quien ha dicho que él merecía el honor.