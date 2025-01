Globos de Oro 2025: una noche con discursos con sororidad

La edición 82 de los Globos de Oro, llevada a cabo la noche de este domingo en The Beverly Hilton, fue una noche de discursos sobre la sororidad, de afecto de mujeres para las mujeres.

Así lo hizo la actriz de origen dominicano Zoé Saldaña después de ganar el reconocimiento a Mejor actriz de reparto por su trabajo en la cinta “Emilia Pérez”, que fue la película más nominada de la noche y la cinta con más nominaciones como comedia o musical en la historia de los premios.

Particularmente, Saldaña reconoció el trabajo de su compañera en la cinta, la actriz trans española Karla Sofía Gascón. Al respecto, dijo:

“Karla, nadie más que tú pudo haber interpretado a Emilia”, expresó y acto seguido le dijo en español: .

Eres única, reina”.

Zoe Saldaña al recibir el Globo de Oro a mejor actriz de reparto por su trabajo en "Emilia Pérez". Foto: Reuters

Lo propio hizo el realizador francés Jacques Audiard al ser nombrado como ganador del Globo de Oro por Mejor película de habla no inglesa, también por “Emilia Pérez”. El realizador expresó:

“Una de las razones por la que hice esta película es para celebrar la hermandad entre las mujeres”, y más adelante reconoció a la protagonista de su cine, Karla Sofía Gascón, en quien reconoció a “una mujer tan poderosa”.

“La luz siempre gana por sobre la oscuridad. Nos ponen en prisión, nos encarcelan, nos pueden golpear, pero nunca podrán quitarnos nuestras almas, existencias e identidades. Alcen sus voces para decir: ‘soy quien soy, no quienes ustedes quieren que sea’”.

Esta es la declaración de Karla Sofía Gascón, a quien el director Jacques Audiard le dio la palabra tras tirunfar en la categoría de Mejor película comedia o musical, al cierre de la ceremonia

Sin ser explícita, Gascón dedicó el discurso desde su activismo como mujer trans dentro de la industria fílmica.

Demi Moore recibe su primer premio como actriz

La actriz Demi Moore también expresó un discurso a destacar sobre la industria y su trabajo como actriz. Lo hizo al ser reconocida como Mejor actriz de comedia o musical por su actuación en “La sustancia”.

“Estoy en shock. He estado haciendo esto desde hace mucho tiempo, como 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz (…) hace 30 años un productor me dijo que yo era una actriz palomera y en aquel entonces pensé que esto (el premio) era algo que yo no sería capaz de lograr, que podría hacer películas exitosas, que me darían mucho dinero, pero que no podría ser reconocida, y se lo compré y me lo creí.

"Eso me fue corroyendo a lo largo del tiempo hasta el punto en el que creí hace algunos años que esto era todo, que estaba completa, que había hecho lo que tenía que hacer (…) hasta que vi entrar por la puesta a este guion grandioso, mágico, valiente, fuera de la caja y absolutamente loco, y el universo me dijo: ‘no estás acabada’”, expresó.

Acto seguido, Moore declaró: “también una mujer me dijo: solamente sabrás todo lo que vales si simplemente dejas de medirte con una vara. Y por eso hoy celebro esto como una referencia de mi plenitud y del amor que me impulsa”.