La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejará de recaudar alrededor de 1.7 billones de pesos por beneficios fiscales y tasas reducidas de impuestos, de acuerdo con la información del documento de Renuncias Recaudatorias 2026, elaborado por la dependencia.

El documento muestra que estos gastos fiscales —deducciones, tasas reducidas, estímulos, decretos presidenciales y otros beneficios fiscales— representarán 4.47% del Producto Interno Bruto (PIB), un dato mayor al dato de 4.37% de hace un año.

Si bien el documento de Renuncias Recaudatorias contiene las estimaciones de la pérdida de ingresos provocada por los tratamientos fiscales preferenciales, la Secretaría de Hacienda subrayó que la suma total no representa una estimación equivalente de la recaudación adicional que se obtendría si todos los tratamientos fueran eliminados.

De esta manera, los gastos fiscales serán mayores al gasto en inversión física para este año, cuyo presupuesto aprobado es de 960,094 millones de pesos.

Asimismo representa 16.3% el presupuesto total aprobado para este año, que supera los 10.1 billones de pesos.

"Ello se debe a que la estimación del monto correspondiente a cada tratamiento supone que el resto de los tratamientos permanecen sin cambios y que el comportamiento de los contribuyentes no varía. De esa manera, se excluyen posibles interacciones entre distintos tratamientos, cambios en el comportamiento de los contribuyentes y efectos de equilibrio general, los cuales en ocasiones pueden llegar a ser significativos", explicó la dependencia.

Si bien el documento desglosa por impuesto y tratamiento, y este año se da un tratamiento especial para aquellos que estén involucrados en el Mundial de Futbol que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora no específica cuánto se dejará de recaudar por este evento y los beneficios fiscales que se dieron.