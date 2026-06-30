BMV y BIVA bajaron 2% en junio, su peor resultado desde marzo

Las bolsas de valores de México registraron un descenso mensual y anotaron su peor caída desde marzo, lastrados por el conflicto en Medio Oriente, expectativas del T-MEC y cautela en la tasa de interés e inflación.

El martes, el índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 1% a 66,966.68 unidades. El índice FTSE- BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.99% a 1,344.08 puntos.

En el sexto mes, los indices anotaron bajas de 2.36% para la BMV y de 2.22% para BIVA, con lo que registraron su peor mes desde marzo, cuando cayeron 3.91 y 3.25%, respectivamente.

De abril a junio, la BMV retrocedió 2.40% y BIVA 1.88 por ciento.

Durante los primeros síes meses del año, los indices presentan resultados positivos. El S&P/BMV IPC subió 4.13% y el FTSE-BIVA ganó 5.62 por ciento.

Las fricciones internacionales, particularmente entre Estados Unidos e Irán, y las amenazas arancelarias generaron aversión al riesgo global durante gran parte del mes.

Además, los inversionistas mantuvieron una postura defensiva en espera de las decisiones de política monetaria del Banco de México (Banxico) y de la Reserva Federal.

El nerviosismo aumentó hacia el cierre de mes por el inicio formal de la revisión trilateral del T-MEC fijada para el 1 de julio.

Volatilidad en el mercado

Expertos consideran el mercado accionario mexicano cerró junio con un balance negativo, reflejando la cautela y la incertidumbre que dominaron el sentimiento de los inversionistas durante el mes.

“Este desempeño estuvo marcado por la volatilidad en los mercados emergentes, ajustes internos en los indicadores económicos y los conflictos en Medio Oriente que desataron temor por presiones inflacionarias, lo que obligó al mercado local a reaccionar con mayor sensibilidad a titulares específicos sobre política comercial y datos macroeconómicos”, aseveró Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants.

Los analistas de Monex Casa de Bolsa consideraron que los índices mostraron un tono más balanceado, con cierta lectura de recuperación. “El entorno global continúa favoreciendo el posicionamiento en los mercados emergentes; sin embargo, será clave evaluar las próximas cifras trimestrales, las cuales podrían ser un catalizador”.

Mineras las más golpeadas

De manera más detallada, las acciones de empresas mineras fueron las más golpeadas en junio, destacando la caída de Grupo México (-7.9%) y la marcada baja de Peñoles (-24.20%); también la operadora de restaurantes Alsea (-13.70%) y la financiera Gentera (.11.66%).

En el sector de comercio minorista, Walmart de México y Centroamérica (-1.97%), Soriana (-6.19%), Chedraui (-8.11%) y La Comer (-7.47%) también presionaron a la baja al índice.

Por el contrario, hubo focos de resiliencia y crecimiento significativo en otras áreas. Los grupos aeroportuarios destacaron. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) fue el que más creció con 13.58%, seguido por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que subió 8.31% y el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) con 3.96 por ciento.

La aerolínea de bajo costo, Volaris, destacó con un alza de 19.99%, seguido por Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueña de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, con un incremento de 7.90 por ciento.