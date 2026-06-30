A unos días de cerrar, la convocatoria al 7° Concurso Mosaico Natura de fotografía

La carrera contra el reloj ha comenzado para los amantes de la naturaleza y la fotografía en México. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recordó que se encuentran en la recta final de la convocatoria para la séptima edición del Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza "Mosaico Natura México", una iniciativa que cerrará sus registros de manera definitiva el próximo 5 de julio de 2026.

Desde su apertura el pasado 24 de abril, este certamen se ha consolidado como uno de los proyectos de divulgación ambiental más relevantes del país. Su objetivo principal es promover el conocimiento, la valoración y la conservación de la extraordinaria riqueza natural y biocultural mexicana a través del poder de la imagen.

Un balance positivo y la expectativa del cierre

En entrevista para El Economista, Ivette Mota Ramírez, coordinadora de la Divulgación de la Biodiversidad de la CONABIO, e Isaí Domínguez, jefe de Departamento de Producción de Materiales Audiovisuales de la institución, compartieron un balance entusiasta sobre la respuesta ciudadana.

"Hasta este momento contamos con cerca de mil participantes y más de mil fotografías registradas, provenientes de distintas regiones del país", señalaron. Asimismo, explicaron que anticipan una fuerte oleada de participación en estos últimos días: "Sabemos que los últimos días son de mucho movimiento, porque muchas personas aprovechan la recta final para revisar sus archivos, seleccionar sus mejores imágenes y completar su registro".

Para la Conabio, el valor del concurso trasciende las métricas. "Mosaico Natura es justamente eso: una invitación colectiva a construir, desde muchas miradas, un gran retrato de la biodiversidad mexicana".

Un concurso para todos

Uno de los mitos más comunes es que la fotografía de naturaleza requiere de equipo sofisticado y costoso. Ante esto, los voceros de la Conabio hicieron un llamado abierto a aficionados, estudiantes y comunidades locales para romper esa barrera.

"Les diría que no dejen pasar la oportunidad y que no se preocupen tanto por el equipo, sino por la mirada. Este concurso no busca únicamente fotografías técnicamente perfectas; busca imágenes auténticas, sensibles y capaces de contar una historia", enfatizaron. Subrayaron que, hoy en día, un teléfono celular es capaz de capturar momentos extraordinarios si se tiene la paciencia y, sobre todo, el respeto hacia la vida silvestre.

De acuerdo con las autoridades, las miradas locales y cotidianas de quienes habitan cerca de bosques, milpas, costas o montañas son fundamentales, ya que logran documentar escenas únicas que aportan un valor incalculable al conocimiento del territorio.

Más allá del certamen

Al ser cuestionados sobre cómo impacta este concurso en las estrategias de conservación del país, explicaron que "la conservación comienza cuando conocemos y valoramos lo que tenemos". La fotografía funciona como un puente emocional que combate la indiferencia y fomenta el interés por proteger el patrimonio natural.

Además, el destino de las imágenes va mucho más allá de las premiaciones. Gran parte del material participante tiene la posibilidad de integrarse al banco de imágenes de la Conabio. Este acervo documental es utilizado constantemente en publicaciones científicas, materiales educativos, exposiciones y campañas de divulgación pública. "Las fotografías no terminan cuando concluye el concurso", destacaron.

Criterios del jurado y premios

Para aquellos que están seleccionando sus fotografías a contrarreloj, los representantes de la Conabio aconsejaron buscar un equilibrio entre técnica (enfoque, luz, composición) y sensibilidad. El jurado otorgará un peso importante a la originalidad, la capacidad de transmitir una emoción y, estrictamente, a la ética detrás de la toma, recordando que ninguna foto vale más que el bienestar de una especie o comunidad.

El certamen cuenta con diversas temáticas como Fauna silvestre, Plantas y hongos, Ecosistemas y su gente, y Fotografía macro. Está abierto a dos categorías de edad (adultos, y jóvenes de 10 a 17 años), sumando además dos categorías especiales destinadas a la fotografía con dispositivos móviles y cámaras tradicionales enfocadas en las montañas y sierras del centro de México, bajo el cobijo del Proyecto Conservación y Uso de Montañas y Sierras (CoSMoS).

Los incentivos económicos para los primeros lugares oscilan entre los 20,000 y 30,000 pesos según la categoría. Adicionalmente, las obras finalistas tendrán el honor de formar parte de una exposición pública en la Galería abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, exponiendo su talento ante millones de paseantes.

FOTO: Guillermo Valdez Medina

¿Cómo participar?

La convocatoria cuenta con el apoyo de la Cooperación Alemana (KfW), la CONANP, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y aliados de difusión como Canal Once y México Desconocido.

El registro es completamente gratuito y se realiza en línea a través del sitio web oficial: mosaiconatura.net. La invitación final de las autoridades es clara: "Si tienen una imagen que cuenta una historia sobre la riqueza natural y biocultural de México, este es el momento de compartirla".