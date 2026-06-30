Yunuene presentará Devoción Nacional en el MAP

Mientras el país entero está con todos los sentidos en el Mundial 2026, el Museo de Arte Popular decide detenerse en otro tipo de cancha: la del bordado, la fe y la memoria compartida. Devoción Nacional, la nueva pieza de Sala del Mes de la artista Yunuene, llega como una pausa necesaria, un recordatorio de que hay maneras más lentas y más hondas de hablar de lo que este deporte significa para México.

La obra es un textil bordado a mano cuya composición, vista de frente, revela el plano desplegado de un balón que al mismo tiempo dibuja una cruz. Es una imagen sencilla en apariencia, pero que carga un pensamiento afilado: el futbol como ritual, como liturgia popular, como ese espacio donde miles de personas sin conocerse encuentran algo parecido a la comunión, Yunuene no necesita explicarlo con grandes textos curatoriales; el gesto textil ya lo dice todo.

Lo que a mí más me interesa de esta pieza no es su lectura simbólica —aunque es potente— sino su método. La artista trabajó de la mano con bordadoras de San Jerónimo, en Magdalena Contreras, y ese dato no es menor. En un momento donde el arte contemporáneo mexicano coquetea todo el tiempo con la tecnología y la inmersión, Devoción Nacional logra algo poco común: usar la tecnología como acompañante, no como protagonista. El sonido, los elementos cinéticos, la ambientación inmersiva están ahí para sostener el bordado, no para opacarlo.

Y ahí está también la importancia de esta muestra para el MAP. El museo ha sido, durante años, un espacio dedicado a preservar y dignificar el arte popular mexicano, muchas veces desde una mirada más histórica o etnográfica pero siempre con la innovación como aliada. Traer a una artista como Yunuene, formada en el lenguaje de la realidad aumentada y con colaboraciones con Meta, Netflix y HONOR Global, es una manera de decir que lo popular no es un archivo cerrado sino un territorio vivo, capaz de dialogar con lo contemporáneo sin perder su raíz. Es una apuesta institucional inteligente, sobre todo en un año donde México está bajo la mirada del mundo entero.

La obra es un textil bordado a mano cuya composición, vista de frente, revela el plano desplegado de un balón que al mismo tiempo dibuja una cruzFoto: Especial

Yunuene, por su parte, ha construido una carrera poco convencional para el circuito del arte mexicano: pionera en el uso de realidad aumentada desde 2014, autora de un libro interactivo traducido a cuatro idiomas, con exposiciones que han viajado de Nueva York a Shanghái. Que decida aterrizar esa trayectoria internacional en un bordado hecho con mujeres artesanas de la Ciudad de México dice mucho de hacia dónde está mirando en este momento de su obra: hacia adentro, hacia lo propio, hacia lo que se hace con las manos y no solo con un lente.

Devoción Nacional abre el 4 de julio al mediodía y estará en exhibición hasta el 22 de julio. Vale la pena verla antes de que el ruido del Mundial lo cubra todo: esta pieza propone justo lo contrario, bajar la velocidad y mirar de cerca.