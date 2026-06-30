Fed podría enfrentar más presión a pesar de la victoria de Cook

Es posible que la Corte Suprema haya reafirmado a Estados Unidos la independencia de la Reserva Federal, pero en un par de fallos también dejó al banco central aislado como posiblemente la última agencia capaz de ejercer el poder Ejecutivo basado en la experiencia, libre de la amenaza de que sus funcionarios fueran despedidos por el Presidente.

Ya sea que los fallos del lunes le den a la Fed un estatus más duradero o planteen más preguntas sobre por qué la formulación de políticas monetarias merece un tratamiento especial, pueden ser solo un punto de partida para una mayor presión sobre la Fed y un debate sobre su estructura.

“La independencia de la Reserva Federal sigue viva, pero los cimientos son mucho más débiles que en los últimos 90 años”, dijo Kathryn Judge, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia, quien se ha centrado en cuestiones regulatorias y de la Reserva Federal.

“En una opinión muy reñida, de cinco a cuatro, el tribunal dice que la Reserva Federal es diferente” de otras agencias cuyos funcionarios ahora pueden ser despedidos por voluntad del Presidente, dijo el juez. “La Reserva Federal ahora se verá obligada a actuar por sí sola”.

“Es posible que la Reserva Federal mantenga su independencia a medida que desaparecen las demás agencias independientes. Pero esto pone mucha más presión sobre la Fed para justificar su independencia ante los ojos del público”, dijo Judge.

En ese fallo, el tribunal se negó a permitir que el presidente Donald Trump despidiera a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, basándose en acusaciones no probadas de fraude hipotecario, que ella negó.