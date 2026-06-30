Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de dieciseisavos del miércoles 1 de julio

En el día 21 de la Copa del Mundo 2026 es turno del coanfitrión Estados Unidos para ver si consigue su pase para los octavos de final al enfrentarse contra Bosnia y Herzegovina.

Te compartimos los detalles de los juegos que se realizarán este miércoles 1 de julio como parte de la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que comenzó el pasado domingo y terminará el próximo viernes 3 de julio para conocer quiénes seguirán aspirando al trofeo de FIFA y coronarse como los mejores del mundo.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo 10:00 am

Las selecciones de Inglaterra y República Democrática del Congo arrancarán la jornada, en un examen de fiabilidad para un conjunto inglés que no ha terminado de convencer en la fase de grupos, ante un rocoso y competitivo combinado africano sin nada que perder.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos) acogerá en punto de las 10:00 am (tiempo del centro de México) un duelo entre la obligación de la armada de Thomas Tuchel, una de las candidatas a llegar lejos por el nivel de su plantilla, y la euforia de la gran revelación africana en este torneo, ya que está en las eliminatorias de un Mundial por primera vez en su historia.

El combinado de los "Three Lions" arrancó su andadura en el Grupo L con un buen triunfo (4-2), desplegando un buen fútbol, ante la Croacia de Luka Modric, en un primer paso que generó expectativas alrededor del equipo de Tuchel. Sin embargo, estas se esfumaron con un gris empate (0-0) frente a Ghana, un tropiezo que les obligó a jugarse el primer puesto contra Panamá, pero no fallaron y ganaron por 0-2 para sumar 7 puntos.

Ahora, el duelo ante la sorprendente República Democrática del Congo es un examen de madurez y fiabilidad para un conjunto que parece que sigue sin explotar todo su potencial. Aunque su rendimiento desde que el alemán cogió la batuta es sobresaliente, invicto en sus 11 partidos oficiales con 10 victorias y 1 empate, y solo encajando 7 tantos en los últimos 17 encuentros -no han recibido goles en 14 de sus últimas 15 victorias-.

Y es que desde que Tuchel firmó como seleccionador, su Inglaterra solo ha lamentado 2 derrotas -ante Japón (0-1) y Senegal (1-3)-, aunque ahora el reto sube de nivel, atendiendo también a su listón en los últimos grandes torneos, ya que ha alcanzado al menos los cuartos de final en los últimos dos Mundiales y las últimas dos Eurocopas, todas ellas con Gareth Southgate.

La RD del Congo sabe que su participación en el Mundial de 2026 ya es histórica al avanzar a las eliminatorias por primera vez y ahora, sin nada que perder y sin ninguna presión, está a un paso de convertirse en la quinta selección africana en disputar unos octavos de final en la historia de los Mundiales, 52 años después de su primera y última presencia -como Zaire- en una Copa del Mundo.

Los "Leopardos" se metieron entre los mejores 32 combinados del torneo como uno de los mejores terceros. Su experiencia en el exigente Grupo K se inició con el duro hueso de Portugal, pero los africanos resistieron ante los lusos igualando, incluso, un gol inicial en contra (1-1). Los de Sébastien Desabre también pudieron rascar un punto contra Colombia, pero terminaron cayendo por la mínima (1-0) y sellaron su billete a dieciseisavos remontando (3-1) a una eliminada Uzbekistán.

Posibles alineaciones de Inglaterra y República Democrática del Congo

Inglaterra : Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane y Gordon.

: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane y Gordon. República Democrática del Congo : Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mbuku; Bakambu y Wissa.

: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mbuku; Bakambu y Wissa. Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

Fecha y hora: Miércoles 1 de julio a las 10:00 am (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Inglaterra vs. República del Congo?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Bélgica vs. Senegal

Bélgica se enfrentará a Senegal en el estadio Lumen Field de Seattle en punto de las 2:00 pm (tiempo del centro de México), donde los "Diablos Rojos" buscarán el pase a octavos para recuperar la confianza y lograr el pase contra los "campeones" de África, desposeídos de su título.

El combinado europeo aterrizó en las eliminatorias como líder del grupo G con una victoria, frente a Nueva Zelanda (1-5), resultado que le benefició para ser líder, y dos empates, contra Irán (0-0) y Egipto (1-1), con quien finalmente empató a puntos. Con estos registros, la selección de Rudi García ha sembrado dudas sobre las opciones de alcanzar los cuartos de final como mínimo.

Por su parte, Senegal se presenta con la confianza por las nubes después de clasificarse "in extremis" como la octava y última de las mejores terceras gracias a la victoria (5-0) contra Irak, y en el "grupo de la muerte" compartido con la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland.

"Los Leones de la Teranga" disponen de un equipo amenazante liderado por el jugador del Villarreal Pape Gueye, quien marcó dos goles contra Irak, el pivote del Rayo Vallecano Pathé Ciss, y veteranos como el excentral del Nápoles Kalidou Koulibaly y el exjugador del Liverpool FC Sadio Mané.

Será un enfrentamiento con sensaciones opuestas y en el que los belgas querrán resarcirse para volver a ser la selección de 2018. Enfrente tendrán a una Senegal que encabeza el buen momento que atraviesa el fútbol africano -nueve de las diez selecciones presentes en el Mundial accedieron a los cruces-, y que también busca la revancha después de ver cómo le privaron del trofeo de la CAF ganado en el campo.

Posibles alineaciones de Bélgica y Senegal:

Bélgica : Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Senegal : Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Camara; Ndiaye, Sadio Mané y Sarr.

: Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Camara; Ndiaye, Sadio Mané y Sarr. Árbitro: Said Martínez (HON).

Estadio: Lunem Field de Seattle / Fecha y hora: Miércoles 1 de julio a las 2:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Bélgica vs. Senegal?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se juegan este miércoles a las 6:00 pm (tiempo del centro de México) un billete para los octavos de final en el Levi's Stadium de San Francisco, en un cruce de dieciseisavos a partido único donde ya no hay margen de error en el que los coanfitriones quieren dar cuenta del sueño de los bosnios, en el "último baile" de Edin Dzeko.

El coanfitrión llega al primer gran examen de las eliminatorias después de completar una fase de grupos convincente y terminar primero del Grupo D, mientras que los bosnios pasaron como terceros en el complicado Grupo B. Y ahora, con Pulisic seguramente en el once liderando a unos jóvenes de mucha calidad, ante la Bosnia de Dzeko y compañía, quieren medirse en octavos al ganador del choque previo entre Bélgica y Senegal.

El equipo de Mauricio Pochettino abrió el torneo con autoridad goleando a Paraguay (4-1), confirmó sensaciones imponiéndose a Australia (2-0) y cerró el grupo con una derrota intrascendente ante Turquía (3-2) en un encuentro con numerosas rotaciones y decidido en el minuto 98. Más allá del tropiezo final, Estados Unidos ha dejado imagen de equipo profundo, agresivo y con recursos ofensivos variados, con cinco goleadores distintos en tres encuentros.

Enfrente aparece una de las historias inesperadas del torneo. Bosnia y Herzegovina está disputando apenas su segundo Mundial y jugará por primera vez una ronda eliminatoria después de superar un grupo exigente como una de las ocho mejores terceras clasificadas. Los balcánicos arrancaron con un empate de prestigio ante Canadá (1-1), sufrieron una dura derrota frente a Suiza (4-1), pero reaccionaron cuando más lo necesitaban derrotando a Catar (3-1) en un partido que mostró carácter y capacidad de respuesta.

Aunque el favoritismo parece inclinarse hacia el lado estadounidense, el precedente más reciente invita a no confiarse. Ambos equipos solo se han enfrentado una vez y fue en un amistoso disputado en 2021, cuando Estados Unidos se impuso por un ajustado 1-0. El contexto ahora es completamente distinto: una anfitriona empujada por su público frente a una debutante en eliminatorias que ya ha demostrado capacidad para sobrevivir.

Con el cruce Bélgica-Senegal esperando en el horizonte para el vencedor, el encuentro reúne ingredientes de sobra para convertirse en uno de los focos de esta nueva ronda del Mundial. Estados Unidos busca confirmar que puede aspirar a algo grande jugando en casa; Bosnia y Herzegovina, demostrar que su clasificación no fue una excepción y que todavía tiene recorrido en el torneo.

Posibles alineaciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos : Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie; Tillman; Pulisic, Balogun y Weah.

: Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie; Tillman; Pulisic, Balogun y Weah. Bosnia y Herzegovina : Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic y Dzeko.

: Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic y Dzeko. Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Estadio: Levi's Stadium, área de la Bahía de San Francisco (Estados Unidos).

Fecha y hora: Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5, Canal 9 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Mundial 2026: Calendario completo de dieciseisavos de final.Gráfico: El Economista

(Con información de Europa Press.)