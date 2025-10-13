Estados Unidos aprueba test de sangre de Roche y Lilly para detección temprana del Alzheimer

Roche Diagnostics comunicó el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó su análisis de sangre y el de su socio Eli Lilly como ayuda en la evaluación inicial de la enfermedad de Alzheimer.

La FDA ya había autorizado en mayo el análisis de sangre Lumipulse de Fujirebio Diagnostics, el primer dispositivo de este tipo para el diagnóstico de la enfermedad cerebral.

La prueba Elecsys de Roche mide la pTau181, una proteína clave asociada a la enfermedad de Alzheimer. Está destinada a pacientes mayores de 55 años que presenten signos, síntomas o quejas de deterioro cognitivo.

Los análisis de sangre podrían acelerar el diagnóstico de la enfermedad y facilitar el acceso a tratamientos como Leqembi, de Biogen BIIB.O y Eisai, y Kisunla, de Eli Lilly, ya que las pruebas tradicionales suelen ser costosas o incómodas.

Otras opciones para detectar el Alzheimer incluyen procedimientos como la punción lumbar, que requiere una punción invasiva para recoger líquido cefalorraquídeo, o un costoso escáner cerebral PET que puede no ser reembolsado por las aseguradoras de salud.

Los analistas han señalado que los diagnósticos basados en la sangre podrían ser positivos para los fármacos contra el Alzheimer, que han tenido un arranque lento debido a la preocupación por el costo, la eficacia y los efectos secundarios.

En julio, Biogen dijo que la mejora de los análisis de sangre para diagnosticar esta enfermedad que afecta a la memoria ha contribuido a la aceptación de Leqembi. En un estudio clínico con 312 participantes, Elecsys pudo descartar el Alzheimer con un valor predictivo negativo del 97.9%, según Roche.

La empresa afirma que ya tiene más de 4,500 máquinas de diagnóstico instaladas en laboratorios clínicos de Estados Unidos, lo que la sitúa en una buena posición para integrar rápidamente el análisis de sangre en su infraestructura actual.