Corona Capital 2025: horarios de este sábado 15 de noviembre y dónde ver en vivo el festival

Tras un arranque vibrante encabezado por Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Aluna, el Corona Capital 2025 continúa este sábado 15 de noviembre con una jornada cargada de estrenos, debuts y algunos de los actos más esperados del año. Si no puedes asistir a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival también podrá verse gratis y en vivo por VIX, desde cualquier dispositivo.

Dónde ver el Corona Capital 2025 este sábado

El festival transmite sus tres días a través de:

VIX (gratuito)

Disponible en smart TVs, web, iOS y Android.

La cobertura incluye escenarios principales, entrevistas, momentos destacados y transmisiones simultáneas.

La señal en vivo inicia desde la tarde y se mantiene hasta el cierre de los headliners.

Horarios del sábado 15 de noviembre

Este segundo día del festival reúne a artistas que llegan con nuevos lanzamientos, primeras visitas a México y shows que ya generan expectativa global. Estos son los horarios principales:

Escenario Corona

Chappell Roan 11:00 p.m. a 12:30 a.m.

Aurora 8:10 p.m. a 9:30 p.m.

Mogwai 6:10 p.m. a 7:10 p.m.

Haute & Freddy 4:40 p.m. a 5:20 p.m.

Lyrah 3:20 p.m. a 4:00 p.m.

Escenario Doritos

Vampire Weekend 9:30 p.m. a 11:00 p.m.

Damiano David 7:10 p.m. a 8:10 p.m.

Grizzly Bear 5:20 p.m. a 6:10 p.m.

Cults 4:00 p.m. a 4:40 p.m.

Escenario Corona Sunsets

Alabama Shakes 9:30 p.m. a 11:00 p.m.

Cannons 7:10 p.m. a 8:10 p.m.

The Struts 5:20 p.m. a 6:10 p.m.

Hippo Campus 4:00 p.m. a 4:40 p.m.

Escenario Nivea

Marina 8:20 p.m. a 9:20 p.m.

Sabrina Claudio 6:10 p.m. a 7:10 p.m.

Angie McMahon 4:40 p.m. a 5:20 p.m.

Parallelle 3:20 p.m. a 4:00 p.m.

Escenario Viva Tent

OMD 11:30 a.m. a 12:40 p.m.

Jehnny Beth 9:40 p.m. a 10:40 p.m.

Half Alive 8:00 p.m. a 9:00 p.m.

Gizmo Varillas 6:40 p.m. a 7:30 p.m.

Qendresa 5:30 p.m. a 6:10 p.m.

Chrissy Chlapecka 4:20 p.m. a 5:00 p.m.

Maiah Manser 3:30 p.m. a 4:00 p.m.

El arranque del festival: un viernes que marcó el ritmo

El viernes dejó claro que esta edición del Corona Capital, que celebra 15 años de historia y los 100 años de la marca Corona, está diseñada para vivirse intensamente.

Foo Fighters dieron un show emocional y potente; Queens of the Stone Age explotaron con riffs y una energía que tomó por asalto la Curva 4; mientras que Aluna convirtió su set en una fiesta luminosa de electrónica y dance.

Actos como Franz Ferdinand, Garbage, 4 Non Blondes y Jet completaron un primer día cargado de nostalgia, fuerza y canciones que han acompañado a distintas generaciones.

Oasis by Mindsurf: el nuevo espacio de bienestar del festival

Una de las novedades más comentadas del viernes fue Oasis by Mindsurf, un espacio pensado para la salud mental y el bienestar emocional dentro del festival.

Operado por la plataforma mexicana de salud mental Mindsurf, el área ofrece:

Primeros Auxilios Psicológicos con especialistas

Zona sensorial para regular emociones

Pausas guiadas por facilitadores de bienestar

Coordinación de seguridad emocional

Es la primera vez que un festival en México incluye un espacio de contención emocional con lineamientos de la OMS, reforzando el enfoque integral del Corona Capital en accesibilidad y reducción de daño.

Un sábado clave para vivir o seguir en streaming el Corona Capital 2025

Entre el pop queer de Chappell Roan, el regreso eléctrico de Alabama Shakes, la teatralidad de Marina, la fuerza de Vampire Weekend y el debut de varias voces emergentes, el sábado se perfila como uno de los días más intensos del fin de semana.

Ya sea desde la Curva 4 o a través de VIX, el festival continuará su celebración de 15 años con música, comunidad y nuevas experiencias.