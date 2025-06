Corona Capital 2025: fechas, precio de boletos, artistas y grupos que se presentarán

Este 2025, el festival Corona Capital celebra su edición número 15 con una propuesta que promete marcar un antes y un después en la historia del evento. Del 14 al 16 de noviembre, la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México volverá a ser el epicentro de la música internacional con un cartel encabezado por Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Chappell Roan, Vampire Weekend, Linkin Park, Deftones, Weezer y muchos más.

Pero este año no se queda solo en la capital, ya que el festival saldrá de gira por el país con un nuevo formato: Corona Capital Sessions, que llevará la experiencia a Monterrey, Mérida y Guadalajara.

Cada ciudad contará con una jornada especial que presentará a tres talentos internacionales. Próximamente se darán a conocer los lineups y detalles de estas sesiones.

Corona Capital 2025: Cartel por día en la CDMX

Viernes 14 de noviembre

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, Aluna, Anna of the North, Bad Bad Hats, BOA, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs (tocando Employment), Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino, Waxahatchee.

Sábado 15 de noviembre

Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half·Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jehnny Beth, Jelly Roll, Lola Young, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Qendresa, Sabrina Claudio, Samia, The Struts.

Domingo 16 de noviembre

Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monsters and Men, AFI, Alexandra Savior, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, PinkPantheress, Rose Gray, SYML, TR/ST, TV on the Radio.

Foto: Cortesía OCESA.

Venta de boletos

La Preventa Banamex arrancó el jueves 6 de junio a las 2:00 p.m. a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará un día después, este 7 de junio a las 2:00 p.m. en el mismo sitio y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Tipos de abono y sus fases disponibles:

Abono General: Abono Fase 2 $5,260 MXN

Comfort Pass Banamex: Entrada exclusiva, rápida y baños privados con aire acondicionado: Abono Fase 1 $6,635

Banamex Plus: Acceso preferencial a zonas de descanso, alimentos y bebidas exclusivas, además de vistas privilegiadas. Abono fase 2 $10,320