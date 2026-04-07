Congreso de Comunicación UDLAP analiza tendencias de consumo informativo en el ecosistema digital

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) celebró el Congreso de Ciencias de la Comunicación Código Eco: Un Mundo Transmedia, un espacio para conectar historias, trascender mensajes y reflexionar sobre las nuevas formas de narrar en un entorno digital en constante evolución.

Este encuentro académico reunió durante dos días a estudiantes, docentes y especialistas del ámbito de la comunicación bajo el objetivo de analizar cómo las historias se expanden a múltiples plataformas, generando experiencias más inmersivas y participativas para las audiencias. De igual forma, “exploramos cómo las relaciones públicas son el motor para generar un impacto positivo en la sociedad, cómo la narrativa breve puede ser el punto de partida de universos que van más allá de la pantalla y los desafíos éticos del cine documental en interpretar la realidad”, así lo explicó Ana Lorena Téllez Fiallos, presidenta del Capítulo UDLAP de la Public Relations Student Society of America (PRSSA) y estudiante de Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas de la UDLAP.

La primera ponencia del evento estuvo a cargo de Iliana Rodríguez, directora de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales en Grupo Xcaret, quien señaló que las personas dedicadas a la comunicación en sus distintas ramas enfrentan 3 retos importantes: primero, llamar la atención de un mundo que presta poca atención, sobre todo porque pasan mucho tiempo viendo sus teléfonos, por lo cual un comunicólogo debe asegurarse de ser muy claro en sus mensajes para poder llegar lo más lejos posible.

Segundo, hacer entender a las organizaciones que en el mundo virtual y de redes sociales, si no establecen sus narrativas, mensajes clave y conceptos que la gente deba entender, están destinadas a que la inteligencia artificial lo diga, lo cual puede ser perjudicial por mandar un mensaje erróneo o no aparecer dentro del algoritmo.

Tercero, el mundo tiene una inclinación hacia ver noticias malas, a dedicar tiempo a revisarlas y eso genera que las redes sociales empiecen a dar noticias similares. “Al estar buscando constantemente estas cosas el sistema se configura con cosas negativas y eso despierta alertas en nuestro cerebro para prestar más atención a este tipo de noticias o videos, eso es alarmante”, expuso Iliana Rodríguez.

Concierto de Pascua UDLAP.Foto: ESPECIAL

Convocatoria de Apoyo Educativo Artístico

Por otra parte la UDLAP anunció la apertura de su convocatoria de Apoyo Educativo Artístico 2026 para estudiantes de preparatoria con talento y compromiso en el ámbito artístico que deseen iniciar su licenciatura en el periodo de Otoño 2026, y así formar parte de los Equipos Representativos Culturales de la UDLAP.

La convocatoria de Apoyo Educativo Artístico es para que una o un estudiante con cualidades pueda impulsar su talento, y desarrollarse en un entorno de formación profesional de alto nivel como el que ofrece esta institución educativa.

A través de este apoyo, la UDLAP impulsa el desarrollo integral de artistas jóvenes, brindándoles la posibilidad de combinar su formación académica con una práctica artística de alto nivel. Quien resulte seleccionado se integrará a los Equipos Representativos Culturales, los cuales destacan por su calidad y trayectoria, fortaleciendo así su crecimiento profesional en un entorno universitario de excelencia. Las disciplinas convocadas este 2026 son música, danza y teatro.

Particularmente la Orquesta Symphonia UDLAP busca músicos intérpretes de violín, viola, chelo, contrabajo, trompeta, trombón, corno francés, clarinete, fagot, oboe, flauta – piccolo y tuba. El Coro de Cámara UDLAP busca soprano, tenor y bajo. Y Ópera UDLAP busca soprano, tenor, barítono y pianista acompañante.