"Contrabando": Un espejo teatral de la realidad mexicana que promete catarsis y esperanza

En un momento de profunda reflexión social, la puesta en escena "Contrabando", producida por RBS Entertainment y Elisa Salinas, emerge como un poderoso retrato escénico del México actual.

Inspirada en la novela homónima del aclamado Víctor Hugo Rascón Banda, esta obra teatral, bajo la dirección de Fabián Corres, ofrece un análisis íntimo y doloroso de cómo la violencia puede trastocar sueños y destinos, pero también cómo la resiliencia y la conexión humana se alzan como faros de esperanza.

Con un elenco estelar conformado por Eileen Yáñez, Azalia Ortiz, Jorge León y Roberta Burns, "Contrabando" sumerge al público en las vidas entrelazadas de tres mujeres: Damiana, Jacinta y Conrada. Cada una de ellas, despojada, marcada o silenciada por las circunstancias, se convierte en un símbolo de la lucha cotidiana frente al impacto ineludible del narcotráfico y el crimen organizado que permea el tejido social de su entorno.

Un vistazo al corazón de la obra

La trama sigue los pasos de Damiana Caraveo, quien, al perderlo todo, se ve arrastrada a un sistema que sacrifica vidas en nombre del poder, por otro lado está Jacinta, cuya belleza la lleva de la inocencia familiar a la fama, solo para encontrar un matrimonio que borra su identidad, por último, está conrada, una madre que lidia en silencio con la pérdida de su hijo, intentando colmar un vacío que la rutina no puede llenar.

A través de sus narrativas, "Contrabando" invita a una reflexión intensa y profundamente humana, donde la lucha por la supervivencia y la búsqueda de sentido se convierten en el único camino a seguir.

La esencia de "Contrabando", conversando con Roberta Burns

En entrevista para El Economista, la actriz y parte del equipo de producción, Roberta Burns, compartió la génesis y la resonancia de este proyecto que, a pesar de basarse en un texto de hace casi 30 años, se siente más vigente que nunca.

"Este texto a mí siempre me ha gustado mucho... Lo que más me llamó la atención es la historia de estas mujeres y cómo a pesar de las circunstancias en las que viven, siguen buscando la manera de salir adelante", confesó Burns, destacando la atemporalidad de la obra.

Burns enfatizó que, aunque la obra es explícita en su planteamiento de la violencia y el narcotráfico en el país, las experiencias de estas mujeres resuenan con un sentimiento universal. "El arte también tiene que provocar... Hay que ser más solidarios y empáticos", señaló, invitando al público a asumir una responsabilidad colectiva.

Para Burns, el teatro en vivo es la vía perfecta para esta conexión. En una era de creciente aislamiento por las redes sociales, el escenario ofrece una experiencia presencial y humana que genera una catarsis única.

Asegura que desde su estreno, "Contrabando" ha cosechado una respuesta "increíblemente generosa" del público. Burns describe cómo los comentarios recurrentes destacan que es una obra "muy fuerte" y que "te hace pensar", pero que a pesar de la pesada carga emocional, también deja una "cierta esperanza".

"Si nos unimos y si nos comunicamos, vamos a encontrar familia en donde sea y podríamos siempre rescatar lo humano". La actriz concluyó que el público no solo sale "muy tocado", sino que "sí se genera conversación y una conciencia diferente", valorando la mexicanidad de la obra y cómo esta integra "momentos de humor, momentos de acción y momentos increíblemente bonitos" que reflejan la complejidad de la vida.

Detalles de la obra