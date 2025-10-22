El Conquistador: el reality de supervivencia más extremo llega a México

El próximo 27 de octubre, llega a la televisión mexicana El Conquistador, El riesgo es real, el reality show más extremo del mundo, en una espectacular producción internacional de The Mediapro Studio para TelevisaUnivision.

Con la energía y el carisma de Julián Gil y Valeria Marín como conductores, El Conquistador combina supervivencia, resistencia física y estrategias de competencia en un formato que promete mantener al público al filo del asiento.

Aquí, sobrevivir no es un juego: los 36 aguerridos concursantes deberán enfrentar la fuerza de la naturaleza, inesperadas traiciones y sus propios límites para ganar 200,000 dólares (4 millones de pesos) y el codiciado título de El Conquistador.

Tres equipos pondrán a prueba su fuerza y estrategia, liderados por capitanes que inspiran respeto:

• Amazonas, equipo de mujeres comandadas por Viridiana Álvarez, la primera latinoamericana en conquistar las 14 montañas más altas del planeta.

• Centauros, un equipo mixto guiado por Eduardo Ávila, medallista paralímpico de judo.

• Titanes, equipo de hombres bajo el mando de Peter Hance, entrenador y ex policía que alcanzó la fama tras ganar El Gran Hermano en 2016.

Y como si fuera poco, tras cada episodio transmitido por Canal 5, llega una propuesta imperdible: Luna de miel extrema, un docu-reality disponible solo en ViX, que mostrará a Julián Gil y Valeria Marín viviendo una luna de miel nada romántica, pero sí llena de adrenalina, dentro del mismo escenario salvaje del show.

El Conquistador estrena el lunes 27 de octubre a las 21:30 horas por Canal 5 y también podrá verse en ViX. Una producción donde el riesgo es real y la competencia es feroz.