Aumenta presupuesto para CTI; persiste preocupación del gremio

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, que asciende a 10.19 billones de pesos. El dictamen incluye una reasignación de 17 mil 788 millones de pesos destinada a sectores estratégicos, logrando un aumento en el gasto para Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (CTI)

El diputado Eruviel Ávila, presidente de la Comisión de CTI, presentó una reserva para incrementar el presupuesto del sector, pasando de 34 mil 860 millones a 37 mil 360 millones de pesos, misma que fue aceptada y que representa un aumento de 2 mil 500 millones de pesos para el Ramo 38 correspondiente a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, (SECIHTI).

"En ciencia y en tecnología no se gasta, se invierte porque cada peso retorna multiplicado en empleos, en autonomía tecnológica, en desarrollo industrial e investigación aplicada," argumentó el Diputado Ávila, señalando que esta inversión dará "viabilidad financiera" a las iniciativas del programa "México país de innovación".

“Estas iniciativas serán motores de desarrollo, soberanía y bienestar porque permitirán que los autos eléctricos, los semiconductores, la inteligencia artificial, los satélites y un largo etcétera sean orgullosamente hechos en México”, agregó.

Sin reuniones con la comunidad

A pesar del incremento presupuestal anunciado, preocupa a la comunidad el destino final de ese dinero, pues la aprobación del PEF 2026 se llevó a cabo sin realizar reuniones formales y públicas con las comisiones de la Cámara Baja, donde investigadores y directivos del sector pudieran presentar y debatir las necesidades específicas y urgentes del gremio.

Ante la falta de espacios de diálogo, diversos miembros de la comunidad científica optaron por enviar cartas formales a los legisladores, exponiendo la precaria situación operativa de las instituciones estratégicas.

Un ejemplo de estas necesidades fue la carta enviada a los diputados Eruviel Ávila y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, por parte del Dr. Fernando Fabián Rosales Ortega, de la coordinación de astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

El Dr. Rosales Ortega solicitó que las reasignaciones se dirijan también a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) adscritos a la SECIHTI, los cuales “operan con severas restricciones presupuestales y limitados por la Ley de Austeridad Republicana”.

El investigador del INAOE expuso una situación de emergencia: "En mi institución, el INAOE, el Gran Telescopio Milimétrico (GTM), instrumento único en el mundo y partícipe en las históricas observaciones de agujeros negros, tiene asignado cero pesos para el año 2026".

El científico recordó que el GTM, que recibió premios internacionales como el Breakthrough de Física Fundamental y la Medalla Einstein por su trabajo en el Event Horizon Telescope (EHT), requiere una fracción mínima de los recursos reasignados para garantizar su operación. Por eso el INAOE apela a que, además de fortalecer a la UNAM, se garantice la "operación digna" de los CPI, que son “el motor de gran parte de la ciencia de frontera, la formación de posgrados de alta calidad y la innovación nacional”.

Ramo 38

Los recursos del Ramo 38 se destinan a programas clave para la comunidad CTI, entre los que destacan: Becas de posgrado y apoyos a la calidad, Centros Públicos de Investigación, Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), programa de investigadoras e investigadores por México y programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), para atender problemas nacionales prioritarios.