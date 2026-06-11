Ariana Grande exige a la Casa Blanca dejar de usar su música en videos sobre inmigración

La cantante Ariana Grande pidió al gobierno del presidente Donald Trump que deje de usar su música para promocionar sus políticas.

El comentario lo hizo después de que la Casa Blanca compartió un vídeo en TikTok a principios de esta semana en el que se destacaba su política de inmigración, y en el que se muestra a agentes federales arrestando y esposando a personas, e incluye la canción "Bye" de la cantante ganadora de un premio Grammy.

"Por favor, no utilicen nunca mi música en relación con esta barbarie, esta inhumanidad, esta atrocidad sin sentido", escribió Grande en un comentario publicado en el video de la Casa Blanca en TikTok.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.