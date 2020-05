La Universidad de Oxford y AstraZeneca están reclutando alrededor de 10,000 adultos y niños en Reino Unido para los ensayos de una vacuna experimental contra el coronavirus, un día después de recibir respaldo financiero de Estados Unidos por 1,200 millones de dólares.

Instituciones de todo Reino Unido ya han comenzado a inscribir a hasta 10,260 adultos y niños para ver comprobar la respuesta del sistema inmunológico humano a la vacuna y su seguridad, dijo la prestigiosa universidad.

Los investigadores buscan principalmente para este ensayo a personal sanitario y otros trabajadores de cara al público, ya que para obtener una señal clara sobre la eficacia de la vacuna necesitan un número mínimo que pueda contraer el Covid-19 en su vida cotidiana.

Más de 1,000 voluntarios de 18 a 55 años ya han recibido la inyección en un ensayo inicial que comenzó el 23 de abril y Oxford dijo que las fases II y III del mismo añadirán a personas de 56 años o más, así como a niños de 5 a 12 años.

Sin embargo, una interpretación sobre la eficacia de la vacuna podría llevar entre dos y seis meses, dijo el viernes la universidad.

A los participantes no se les dice en qué grupo están para no influir en su comportamiento. Así, posibles efectos secundarios como cefalea o dolor en el brazo no delatarán cuál de las dos vacunas se les ha administrado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enumeró ocho vacunas candidatas a ser probadas en seres humanos en un resumen del 15 de mayo.

Estas incluyen firmas como Moderna Inc, Inovio , Pfizer Inc en asociación con BioNTech, así como las chinas CanSino y Sinovac.