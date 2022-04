“Yo creo que conocer la situación del VIH en México es complicado, primero, porque no hay pruebas gratuitas, no se incentiva la salud sexual y de quienes ya tienen un estado serológico positivo ni hay estadísticas. Yo por ejemplo, nunca me hice una prueba sino hasta que supe que tuve una relación de riesgo. Nunca supe sobre métodos de prevención como la PreP o la PeP y luego ya fue demasiado tarde. Yo sé que con el TAR (tratamiento antirretroviral) mi vida es normal, mucha gente piensa lo contrario pero me gusta pensar que un día dejaremos el estigma”, dijo Carlos T en entrevista con El Economista.

Carlos –que pidió a esta casa editorial ocultar su apellido por temas de privacidad– recibió su diagnóstico positivo a finales del 2016 y recibe su tratamiento en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Desde entonces y hasta ahora ha experimentado un par de veces “o tal vez un poco más” retrasos o irregularidades en la recepción de los medicamentos. Carlos vive en la Ciudad de México junto con Fernando Z, quien también vive con VIH y se atiende en Clínica Condesa y califica como muy buena su experiencia con esta institución.

Ambos son indetectables, lo que también quiere decir que su carga viral es intransmisible. “Nosotros lo sabemos, pero mucha gente no. Verás, sí vemos que hay muchos activistas y nos gustaría mucho hacer parte de eso, contar nuestras experiencias y que eso sirviera para prevenir en nuestros espacios, pero la verdad es que nos la pensamos mucho cuando se trata de compartir nuestro estado serológico, porque la gente como que ya no te ve igual, cambian contigo y es parte de la idea que todavía existe alrededor del virus.”, dijeron Carlos y Fernando.

La OMS y la UNAIDS (el organismo de la ONU para VIH/SIDA) han detectado que los casos en América Latina incrementaron 21% del 2010 al 2019, lo que implicaría que cerca de 20,000 personas más fueron diagnosticadas con VIH en este lapso. Aunque las muertes relacionadas con el virus han disminuido significativamente, la pregunta que resta es: ¿Por qué las estrategias de prevención no han tenido impacto en la región?

Definitivamente la pandemia de Covid-19 significó una centralización importante de los esfuerzos y recursos en materia de salud pública, lo que en algunos países de América Latina dejó en rezago muchos otros servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. Los servicios de prevención, detección, atención y seguimiento de VIH.

Y, aunque no hay información pública suficiente, los datos disponibles muestran que desde que a inicios de la pandemia el nivel de diagnósticos cayó significativamente. En la Ciudad de México, la Clínica Condesa se mantuvo operando como actividad necesaria, lo cierto es que la realidad de la capital está lejana en muchas entidades del país.

¿Cuáles son los factores que están influyendo en el incremento de casos?

En México se ha observado un recorte de recursos tanto a instituciones de salud pública como a colectivos especializados. Casi han desaparecido las campañas masivas de difusión y prevención. Los tratamientos preventivos como la PreP y la PeP han llegado tarde y el acceso a éstas todavía es escaso.

Y sobretodo, la estigmatización alrededor del VIH sigue siendo el principal obstáculo para la prevención, la detección, la atención e incluso para el acceso efectivo a derechos humanos.

“Por un lado, muchas estrategias de prevención que se impulsaban a nivel comunitario –desde asociaciones de la organización civil el materia de prevención y detección oportuna– desaparecieron o dejaron de recibir recursos al inicio de este sexenio con la promesa de que estas actividades se retomarían posteriormente, pero al final se recortaron recursos y ya no hubo ni quien lo hiciera, ni quien pagara por ello”, dijo Ricardo Baruch, especialista en salud pública, derechos sexuales y comunidad LGBT+, en entrevista con El Economista.

Otro de los factores que explican el repunte de casos en países como México y otros de la región de América Latina es “el timing” entre prácticas sexuales acompañadas de métodos de prevención. “Se observó que incrementó el ‘no uso del condón’, lo que respondía a dinámicas que se daban en países como Estados Unidos y Canadá o Europa, pero la diferencia es que allá ya tenían PreP (Profilaxis pre Exposición), pero aquí la PreP llegó bastante tarde. Esto, sumado con la pandemia, obviamente la irrupción de servicios básicos de salud también provocó que hubieran menor detección y mayor transmisión”, agregó el especialista.

La concentración de los servicios en la pandemia también pudo implicar que muchas personas que ya eran indetectables no recibieran el tratamiento y volvieran a ser detectables y, por lo tanto, pudieran transmitir el virus a otras personas.

La PreP y la PeP, limitadas e insuficientes

La PreP y la PeP, la profilaxis previa a la exposición y la profilaxis posterior a la exposición al virus, que pueden reducir desde 80 hasta 99% el riesgo de contraerlo.

La PreP consiste en la toma diaria de medicamentos para personas que no han adquirido el virus mientras que la PeP es la toma de medicamentos durante las 72 horas después de una relación sexual que pueda ser considerada de riesgo.

Y aunque en México están disponibles ambas, el acceso a ellas todavía es muy limitado e insuficiente. "Desde que conocemos nuestro estado serológico, no lo hemos compartido en redes, pero sí con nuestros amigos y siempre estamos incentivándolos para que tomen PreP, se hagan sus pruebas constantemente y todo, pero lo difícil es que te den la PreP y todavía más la PeP, porque son sólo para "poblaciones vulnerables" y yo creo que debería ser para todos", dijeron Carlos y Fernando.

Apenas durante el 2021 se introdujo la PreP en cinco ciudades del país para usuarios de los Capasits en los estados (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual) y Clínica Condesa en Ciudad de México. Estos centros atienen sólo a la población NO afiliada en ningún tipo de institución pública o privada (IMSS, ISSSTE o seguros de gastos médicos mayores).

Y aunque se están incluyendo más ciudades y estados en el programa de PreP, pero las clínicas están atoradas en la burocracia; "se supone que se tiene el medicamento, pero no se hay personal asignado para el proyecto del PreP", dijo Ricardo Baruch.

"El IMSS, por su parte, también abrió su programa de PreP, sin embargo, tardó muchísimo en dejar claro en qué consistía, mucha gente iba a las clínicas y no tenían idea de nada, les daban medicamentos que no eran, étcetera. Y apenas hace unos meses comenzó a regularizarse; en teoría la PreP está disponible en todos los estados a través del IMSS, pero la realidad es que para llegar al punto en que te den la PreP el proceso es muy difícil", agregó.

En el ISSSTE, de plano, no hay PreP.

Entonces es una situación de: sí se quiere, pero hay descoordinación entre lo federal y lo estatal y unas instituciones y otras ha provocado que el inicio sea mucho más lento de lo que se esperaba.

Erradicar el estima ya

Aunque sí existe una combinación de factores que han influido en la situación de VIH en México y América Latina,

"El tema siempre pendiente es justo el estigma-discriminación, en los últimos años ha habido mucho menos acciones relacionadas con esto, debido a que se han debilitado instituciones como Conapred y la CNDH, que son las que hacían campañas especializadas y masivas en materia de protección de los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Y eso es algo que ya no está sucediendo. No es sólo una cuestión de salud, también de derechos humanos. Quedan muchos pendientes porque la discriminación es algo que vemos todos los días", concluyó Baruch.