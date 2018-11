“A todxs aquellxs jóvenes que alguna vez necesitamos una pequeña guía y que por no tenerla tropezamos una y otra vez. En conmemoración de lxs que nos acompañaron y ya no están aquí”, se lee en la primera página del Manual para las juventudes con VIH en Ciudad de México.

Esta publicación -la primera en su tipo, de carácter utilitario, y dirigida a los jóvenes de la Ciudad de México- pretende prevenir, resolver dudas y dar acompañamiento a los infectados del Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) para mejorar su calidad de vida.

La compilación que tendrá un primer tiraje de 4 mil ejemplares fue presentado en las instalaciones del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) este lunes 26 de noviembre en el marco de las actividades por el Día Mundial contra el Sida, el 1 de diciembre.

“Nos dimos cuenta que estábamos solos en este camino, que hacía falta un manual para todo aquel que quisiera resolver dudas o brindar ayuda a un amigo o pariente cercano que la necesite, si bien fue una elaboración precoz, teníamos la idea de hacer este manual desde el 2012. Y aunque se pensó en un principio hacerlo a nivel nacional, la coyuntura nos permitió poder hacerlo primero en la Ciudad de México.

Aquí se retoman experiencias personales de los jóvenes que conforman la Red de Jóvenes Positivos que vivimos con Sida. Tenemos como objetivo que el chico o la chica que lo lea sienta que está platicando con otro joven, por eso fuimos muy emocionales, pero hay un trabajo de investigación importante detrás de cada uno de los capítulos”, dijo en entrevista para El Economista Iván Sheridan, editor y coordinador del equipo de investigación que elaboró este primer manual para sobrevivir con VIH.

¿Sabías que... del Sida?

En México, una de cada tres personas vive con VIH, y no lo sabe, según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida. Por lo que si tienes una vida sexual activa debes realizarte la prueba para detectar el virus por lo menos dos veces al año.

En caso de ser positivo el manual es claro “vivir con VIH no significa volverte una persona peligrosa, ni que irás por la vida infectando a otros [...] inicialmente tenemos que ocuparnos en tener una carga viral indetectable, que es cuando los niveles del virus en nuestra sangre son tan bajos que no pueden causarte ningún daño. Después solo debemos mantener siempre la toma de medicación al día y no faltar a la consulta”.

De ahí que el diagnóstico temprano sea tan importante para iniciar un tratamiento y evitar el desarrollo de la fase conocida como Sida.

En la Ciudad de México hay al menos cinco centros de atención, y en cuatro de ellos puedes obtener atención clínica donde puedes hacerte la prueba, sin costo alguno y con acompañamiento psicológico incluído.

Además de tener un lenguaje simple para exponer conceptos médicos en torno a los tratamientos, posibles efectos secundarios, síntomas de cada una de las cargas virales que diferencian las etapas de la enfermedad, este manual también incluye la relación del paciente jóven con aspectos de su vida cotidiana como el sexo, los viajes, las sustancias psicoactivas, el consumo de anabólicos, hormonas y suplementos alimenticios.

“La realidad que viven los jóvenes es distinta, hemos sido relegados, e invisibilizados. Pero si la población de afectados por esta enfermedad es de jóvenes también las soluciones deben venir de ellos” explicó Raúl Caporal, activista por los derechos de las personas con Sida y representante de la Red de Jóvenes Positivos.

El manual para jóvenes con VIH podrás encontrarlo de manera gratuita en las instalaciones del Injuve y en módulos de información que se instalarán en cada una de las 16 alcaldías de la CDMX.

[email protected]